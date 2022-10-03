修圖妹見網友被「丟包山上」1小！哥到場氣炸：她天天哭

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接著這名男網友開始做出一系列誇張的行為，先是吃飯的時候以自己錢包不見為由，請妹妹幫忙代付，接著由於吃飯過程中聊天氛圍開心，當男生提議去山上看夜景，妹妹毫不懷疑就答應了，但真正上山後，對方假借上廁所的名義直接騎車離開，將妹妹單獨一個人留在山上，受困1小時後才哭著與原po求救，後續因遭到過分對待，每天淚流滿面，哥哥對此無力又憤怒「胖錯了嗎...有必要這樣欺負人嗎...？」。
該文發出後，男網友的行為遭到眾人一致撻伐「覺得被騙、沒辦法接受吃完飯找個理由就走啊，也讓女生付錢了馬上走不虧吧，還約看夜景然後丟山上真的機車人」、「你妹也有先說自己胖胖的也想拒絕，是那個男的堅持見面，然後又把你妹丟在山上，這男的是有什麼問題？如果我弟幹這種事我一定巴他的頭，叫他跟我去給對方道歉」、「那個男的真的很過分欸！把一個女生丟包在山上，如果真的覺得不行就直接走，真的不必要這樣」。
少部分人則認為妹妹的過度修圖也可能造成對方被欺騙的感覺，「第二句是重點：修圖、濾鏡，說不定那個男的也覺得他被騙了，但我覺得把人丟包是真的很靠X很機車.....」、「真他媽的有夠機X欸那個男的，不過修圖濾鏡是不是把他用的跟本人完全不一樣了？」、「『修圖』、『 濾鏡』沒辦法，做人不老實就別怪別人不友善」。 （編輯：李惠婷）