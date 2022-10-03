男方有錢卻超省！婚宴訂「街邊小吃店」 姐崩潰：還合辦
結婚是人生大事，不管是男生、女生都曾幻想過自己喜宴的模樣，不管是喜氣洋洋的傳統中式婚宴，還是優雅精緻的西式婚禮，都能給小倆口留下一輩子忘不了的回憶。中國有一名網友抱怨，自家妹妹的未婚夫竟打算在「滷麵店」辦訂婚宴，且店家裝潢就是一家傳統小吃，甚至更為破舊簡陋，令人意外的是妹妹本人也接受這個安排，令姐姐直呼「實在不能理解」。
原PO在9月底時於微博發文，表示妹妹的訂婚宴將辦在一家滷麵店，且她上網查詢，發現該店定位就如同街邊的店面小吃店，甚至裝修還比不上多數小吃店，令她難以理解。且男方家並不貧困，聘金部分就大方給出幾十萬人民幣（10萬人民幣約等於44萬新台幣），可對婚宴地點卻如此隨便，且家鄉附近並非沒有好一點的飯店。
此外，男方不僅要在小吃店辦訂婚宴，婚禮部分也打算省到底，舉辦日期要等到男方家長慶祝生日時，將婚宴與大壽宴合在一起舉辦，而最令人費解的是，原PO的妹妹竟同意了。
原PO對此感到無法理解，認為結婚為雙方一輩子的大事，應是當天最閃耀的主人翁，若真如男方所說做壽與結婚合辦，那當天的主角究竟是新人還是長輩？原PO的媽媽和奶奶對此沒有意見，她認為這可能是世代間的想法不同，但與她一起長大，上同一所大學的妹妹也欣然接受，這令其難以相信，「我的天，是我的思想太超前了嗎？」。（編輯：李惠婷）