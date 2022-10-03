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王淨穿「環保婚紗」小露香肩美背！林莉：有本錢但沒露

▲台北電影節影后王淨穿上LinLi Boutique林莉婚紗「全球首見環保婚紗」，性感露出香肩與美背，直說「哪裡漂亮就露哪裡」，笑稱沒有哪裡不能露；林莉老師則大讚王淨「有本錢露，但我沒讓她露」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北電影節影后王淨穿上LinLi Boutique林莉婚紗「全球首見環保婚紗」，性感露出香肩與美背，直說「哪裡漂亮就露哪裡」，笑稱沒有哪裡不能露；林莉老師則大讚王淨「有本錢露，但我沒讓她露」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-03 17:12:30

LinLi Boutique林莉婚紗今（3）日舉辦難得大秀，發表「Love The Earth-LinLi愛永續」全球首見環保婚紗，邀來台北電影節影后王淨出席並演繹公主婚紗造型。王淨搶先穿上最高貴的「環保婚紗」單肩設計白紗，性感露出香肩與美背，直說「哪裡漂亮就露哪裡」，笑稱沒有哪裡不能露，還透露自己有可能閃婚；林莉老師則大讚王淨「有本錢露，但我沒讓她露」。

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與林莉老師合作多次的王淨，搶先穿上全球首見「環保婚紗」，興奮地直說雖然自己不是首次穿上婚紗，但穿上這麼澎湃、而且又是關注時尚永續的環保婚紗倒是第一次。王淨搶先穿上最高貴的「環保婚紗」單肩設計白紗，從肩膀一路延伸至背部的荷葉波浪設計，性感露出香肩與美背，搭配前短後長的蓬裙設計又有夢幻拖曳長襬，影后笑稱沒有哪裡不能露，「哪裡漂亮就露哪裡」；林莉老師先說自己收到的訊息好像是「不太能露」；隨即大讚王淨「有本錢露，但我沒讓她露」。

穿上夢幻婚紗的王淨，現場自豪表示，因為工作需要、常常穿著各式各樣的禮服，自曝大家都很好奇她怎麼上廁所？俏皮地說「但我就是有辦法」，甚至自封「穿禮服很快的女藝人」，逗笑現場。她分享這身環保婚紗看似繁複，但其實不難穿，「套上去與脫下來都不難，是因為後面裙襬很長所以比較難」。林莉老師則分享，環保婚紗選用的Beyond Spacer立體多面布，相當輕盈又能修飾身材，穿在王淨身上的白紗，難在要以荷葉設計在後面裙襬撐出蓬鬆度與造型，「花了很多功夫嘗試，最後採用同是環保材質的硬網和硬紗撐起來」。

雖然今天以夢幻小公主造型現身，王淨坦言自己對於婚紗，其實喜歡有點帥氣、剪裁俐落的設計，還分享結婚應該會選在餐酒館裡舉辦派對、而不是傳統的結婚典禮。認真看秀的她，會後受訪表示，除了喜歡帥氣的黑色禮服，「有一套螢光黃兩截式中空的露腰禮服好美」，還有一款白色削肩的曳地禮服，「其實背後看得出裡面藏有黑色褲裝，也好喜歡」。

▲王淨穿上全球首見「環保婚紗」，美成小公主。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王淨穿上全球首見「環保婚紗」，美成小公主。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王淨欣賞螢光黃兩截式中空的露腰禮服，忍不住稱讚「好美」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王淨欣賞螢光黃兩截式中空的露腰禮服，忍不住稱讚「好美」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲認真看秀的王淨（圖右），注意到左款白色削肩的曳地禮服，背後看得出裡面藏有黑色褲裝，是自己喜歡的帥氣設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲認真看秀的王淨（圖右），注意到左款白色削肩的曳地禮服，背後看得出裡面藏有黑色褲裝，是自己喜歡的帥氣設計。（圖／記者蕭涵云攝）
LinLi Boutique林莉婚紗是不少明星藝人結婚首選，包括林志玲、賈靜雯都曾穿著LinLi Boutique的婚紗見證愛情。創辦人林莉老師表示，近年時尚界關注永續議題，她也思索著如何以台灣婚紗呼應環保愛地球的理念。便與台灣黛莉紡織Mackent合作，採用其獨家設計生產的Beyond Spacer立體多面布，創作全球首見的環保婚紗禮服系列。

原本以製作內衣為主的台灣黛莉紡織Mackent，是美國維多利亞的秘密Victoria’s Secret、法國精品內衣仙黛爾Chantelle等品牌的主要布料供應商。其獨家生產的Beyond Spacer立體多面布，採用回收寶特瓶紗線、織成一體成形的三層結構面料；又暱稱為「三明治布」的機能面料，透氣親膚又能適度調節體溫，無需再搭配內襯。擁有獨特的挺廓感既不易皺又手感Q彈，更能在表面特殊處理出蕾絲、緹花、絲緞等豐富觸感與面貌。

永續面料最難在於環保無毒染色之不易，因此以黑、白、灰色最為常見。林莉老師與台灣黛莉紡織Mackent合作，雙方歷時一年以上的密切合作，開發出裸粉、桃紅、嫩黃、正紅、鮮綠、亮橘等繽紛色彩。林莉老師不只打造出別緻小洋裝、披肩式輕禮服、短外套、大衣等實穿時裝；更一次推出75款設計的環保婚紗系列，其中多款禮服的小斗篷、小披風還可以拆下，隨時因應不同場合搭配需求。

最新環保時裝系列可接受半訂製，消費者可自由選擇顏色和布料款式，訂製時間約需兩週、費用約3～4萬元左右。LinLi Boutique林莉婚紗一般婚紗租借費用約為6萬元上下，目前環保婚紗系列則尚未訂價，據悉將會比一般定價再高一些。

▲林莉老師（左三）創作全球首見環保婚紗禮服。（圖／記者蕭涵云攝）
▲林莉老師（左三）創作全球首見環保婚紗禮服。（圖／記者蕭涵云攝）
▲模特兒將斗篷取下後，才發現裡頭其實是擁有深V設計的繞頸露背蓬裙小禮服，性感尺度大不同。（圖／記者蕭涵云攝）
▲模特兒將斗篷取下後，才發現裡頭其實是擁有深V設計的繞頸露背蓬裙小禮服，性感尺度大不同。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Beyond Spacer立體多面布輕盈的材質特性，讓服裝上的荷葉細節搖曳生姿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Beyond Spacer立體多面布輕盈的材質特性，讓服裝上的荷葉細節搖曳生姿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲輕盈的Beyond Spacer立體多面布，兼具修飾身材的效果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲輕盈的Beyond Spacer立體多面布，兼具修飾身材的 效果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Beyond Spacer立體多面布，可以輕易做出多種立體輪廓變化，同時保持輕盈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Beyond Spacer立體多面布，可以輕易做出多種立體輪廓變化，同時保持輕盈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甚至能讓布料表面帶有絲緞效果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甚至能讓布料表面帶有絲緞效果的光澤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲黑白撞色的小斗篷搭配禮服，展現搶眼的層次感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲黑白撞色的小斗篷搭配禮服，展現搶眼的層次感。（圖／記者蕭涵云攝）

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