王淨穿「環保婚紗」小露香肩美背！林莉：有本錢但沒露

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穿上夢幻婚紗的王淨，現場自豪表示，因為工作需要、常常穿著各式各樣的禮服，自曝大家都很好奇她怎麼上廁所？俏皮地說「但我就是有辦法」，甚至自封「穿禮服很快的女藝人」，逗笑現場。她分享這身環保婚紗看似繁複，但其實不難穿，「套上去與脫下來都不難，是因為後面裙襬很長所以比較難」。林莉老師則分享，環保婚紗選用的Beyond Spacer立體多面布，相當輕盈又能修飾身材，穿在王淨身上的白紗，難在要以荷葉設計在後面裙襬撐出蓬鬆度與造型，「花了很多功夫嘗試，最後採用同是環保材質的硬網和硬紗撐起來」。
雖然今天以夢幻小公主造型現身，王淨坦言自己對於婚紗，其實喜歡有點帥氣、剪裁俐落的設計，還分享結婚應該會選在餐酒館裡舉辦派對、而不是傳統的結婚典禮。認真看秀的她，會後受訪表示，除了喜歡帥氣的黑色禮服，「有一套螢光黃兩截式中空的露腰禮服好美」，還有一款白色削肩的曳地禮服，「其實背後看得出裡面藏有黑色褲裝，也好喜歡」。
LinLi Boutique林莉婚紗是不少明星藝人結婚首選，包括林志玲、賈靜雯都曾穿著LinLi Boutique的婚紗見證愛情。創辦人林莉老師表示，近年時尚界關注永續議題，她也思索著如何以台灣婚紗呼應環保愛地球的理念。便與台灣黛莉紡織Mackent合作，採用其獨家設計生產的Beyond Spacer立體多面布，創作全球首見的環保婚紗禮服系列。
原本以製作內衣為主的台灣黛莉紡織Mackent，是美國維多利亞的秘密Victoria’s Secret、法國精品內衣仙黛爾Chantelle等品牌的主要布料供應商。其獨家生產的Beyond Spacer立體多面布，採用回收寶特瓶紗線、織成一體成形的三層結構面料；又暱稱為「三明治布」的機能面料，透氣親膚又能適度調節體溫，無需再搭配內襯。擁有獨特的挺廓感既不易皺又手感Q彈，更能在表面特殊處理出蕾絲、緹花、絲緞等豐富觸感與面貌。
永續面料最難在於環保無毒染色之不易，因此以黑、白、灰色最為常見。林莉老師與台灣黛莉紡織Mackent合作，雙方歷時一年以上的密切合作，開發出裸粉、桃紅、嫩黃、正紅、鮮綠、亮橘等繽紛色彩。林莉老師不只打造出別緻小洋裝、披肩式輕禮服、短外套、大衣等實穿時裝；更一次推出75款設計的環保婚紗系列，其中多款禮服的小斗篷、小披風還可以拆下，隨時因應不同場合搭配需求。
最新環保時裝系列可接受半訂製，消費者可自由選擇顏色和布料款式，訂製時間約需兩週、費用約3～4萬元左右。LinLi Boutique林莉婚紗一般婚紗租借費用約為6萬元上下，目前環保婚紗系列則尚未訂價，據悉將會比一般定價再高一些。