綠揭謝國樑1天1億金流　蔡適應：基隆不要政治金錢複合體

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黨團幹事長羅致政指出，德信證券透過子公司德信創投於2018年9月28日匯錢給3家公司，包括獨身貴族4850萬元、伸地公司4890萬元與坤冠公司1785萬元，簡單來說，就是以五鬼搬運的方式，在同一天神速的完成掏空金流；更誇張的是，3天後還提領現金直接給了謝國樑，質疑如此複雜的金流，全部都進了他負責的公司與個人口袋，很多人擔心謝國樑萬一擔任基隆市長，是否會把市庫通家庫。
副書記長林楚茵說，謝國樑是要競選基隆市長的人，已經2個月了，卻只拿出一張紙，公司名稱還貼著「海苔」，質疑是在整理資料還是在變造， 到底在隱匿什麼，除非是做不正當的生意、不可告人的生意。
林楚茵質疑謝國樑還有多少海外公司，這些金錢遊戲、這麼複雜的金流、這麼縝密的計畫，認為謝國樑是當民間融資公司的老闆，不是當基隆市長，身為要選基隆市長的參選人，有義務交代清楚。
蔡適應指出，謝國樑不肯公佈他的境外公司，市民也不知道他到底還有多少海外公司，還有多龐大的家族事業，認為謝家金權帝國龐大而複雜，負責人可以任意換來換去，錢可以轉來轉去，今天這只是冰山一角。
蔡適應表示，基隆是一座正在進步的城市，需要的是一位專職專心專業的市長，喜歡玩金錢遊戲的謝國樑不適合當市長。
「基隆這場選戰全台灣都在看」蔡適應承諾，自己當市長就是簡簡單單，不會有海外公司，更不會玩金錢遊戲，只會和基隆的年輕人一起在地打拚，創造更好的生活環境給基隆的未來，更強調基隆不能走回頭路，絕不能讓謝家這種「政治與金錢複合體」控制基隆，這就是自己的使命。