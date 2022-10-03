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綠揭謝國樑1天1億金流　蔡適應：基隆不要政治金錢複合體

▲民進黨立院黨團再開記者會揭露國民黨基隆市長參選人謝國樑金流，憂心若謝擔任基隆市長是否「市庫通家庫」，基隆不能再走回頭路。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.03）
▲民進黨立院黨團再開記者會揭露國民黨基隆市長參選人謝國樑金流，憂心若謝擔任基隆市長是否「市庫通家庫」，基隆不能再走回頭路。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.03）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-03 12:53:402022-10-03 12:55:16

民進黨立院黨團今（3）日召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑，疑似透過金星國際涉入德信洗錢案，經過53天謝仍無法解釋，且疑點與漏洞越來越多，另提出新事證稱謝國樑以五鬼搬運的方式一天內掏空金流，並全都進了謝負責的公司與個人口袋，憂心這種人擔任基隆市長是否「市庫通家庫」，基隆市長參選人蔡適應強調，基隆不能走回頭路，絕不能讓謝家「政治與金錢複合體」控制基隆。

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台北地檢署日前偵結德信證券掏空案，依違反《證交法》非常規交易、特別背信及《洗錢防制法》等罪嫌起訴德信證券前董事長林冠百、德信創管董事長吳昌陽、獨身貴族少東馮冠皓3人。對於揭露謝國樑疑似金星國際涉入德信洗錢案，蔡適應表示，至今已經過了53天，謝不但講不清楚，越說疑點與漏洞越多，不知到底在隱匿什麼。

黨團幹事長羅致政指出，德信證券透過子公司德信創投於2018年9月28日匯錢給3家公司，包括獨身貴族4850萬元、伸地公司4890萬元與坤冠公司1785萬元，簡單來說，就是以五鬼搬運的方式，在同一天神速的完成掏空金流；更誇張的是，3天後還提領現金直接給了謝國樑，質疑如此複雜的金流，全部都進了他負責的公司與個人口袋，很多人擔心謝國樑萬一擔任基隆市長，是否會把市庫通家庫。

副書記長林楚茵說，謝國樑是要競選基隆市長的人，已經2個月了，卻只拿出一張紙，公司名稱還貼著「海苔」，質疑是在整理資料還是在變造， 到底在隱匿什麼，除非是做不正當的生意、不可告人的生意。

林楚茵質疑謝國樑還有多少海外公司，這些金錢遊戲、這麼複雜的金流、這麼縝密的計畫，認為謝國樑是當民間融資公司的老闆，不是當基隆市長，身為要選基隆市長的參選人，有義務交代清楚。

蔡適應指出，謝國樑不肯公佈他的境外公司，市民也不知道他到底還有多少海外公司，還有多龐大的家族事業，認為謝家金權帝國龐大而複雜，負責人可以任意換來換去，錢可以轉來轉去，今天這只是冰山一角。

蔡適應表示，基隆是一座正在進步的城市，需要的是一位專職專心專業的市長，喜歡玩金錢遊戲的謝國樑不適合當市長。

「基隆這場選戰全台灣都在看」蔡適應承諾，自己當市長就是簡簡單單，不會有海外公司，更不會玩金錢遊戲，只會和基隆的年輕人一起在地打拚，創造更好的生活環境給基隆的未來，更強調基隆不能走回頭路，絕不能讓謝家這種「政治與金錢複合體」控制基隆，這就是自己的使命。

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