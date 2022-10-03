今年秋天「財運多強」？專家曝數字占卜　秒測出金錢指數

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例一：59
5＋9＝14
1＋4＝5
例二：82
8+2=10
1+0=1
【算好看答案】
得數：3或8
金錢指數：風中殘火
算出的數字是3或8，如微風中的殘火，你這個秋天財運不旺，雖然秋天是秋收的季節，但你的正財可能會因為夏季的疲勞而無法得到一個合適的發展，不過人生本來就是起起伏伏，今年的秋天，你比較適合休養，修修心「忍」著手刀不買太過奢侈的物品。另外，若是有養毛小孩的人，請多注意一下毛小孩的出入平安與健康，這樣就可以了。
得數：2或7
金錢指數：噴發山火
算出的數字是2或7，你秋天的財運就像熊熊山火，來得既強又快。你的財運將會一夕翻紅，你在賺錢上特別有想法、創意滿滿，尤其是正財收入上將會大有收穫。另外老師建議你也可兼差、做副業，接一些案子做、賣賣小東西，這將會為你帶來極大收入，使你很快就能存到一筆金額不小的資金。記住，只要堅持努力不懈，秋天過後你的財運就可開花結果，暴富指數一路飆升，這一波賺錢的氣勢誰也擋不住！
得數：4或9
金錢指數：燉肉文火
算出的數字是4或9，你秋天的財運穩穩上升中，就像文火燉肉，越頓越香。你發橫財的機會實在有點低，其實也不是說完全沒有機會，只不過你比較傾向靠自己的能力慢慢累積財富，畢竟你一直都是個謹慎小心的人，也喜歡過著踏實安穩的日子，雖然偶爾會羨慕那些能一夜暴富的人，但你覺得有一份穩定的工作，慢慢地存錢，老老實實地過日子，這樣也很不錯。其實你還是有一些小偏財運的，建議你可以好好研究一下投資理財目標，穩紮穩打，能有讓你滿足的小收穫。
得數：1或6
金錢指數：沖天煙火
算出的數字是1或6，你在秋天的財運將會呈現一種接二連三、不斷湧現的好狀態，你的好才氣不只是自己能發家致富，更可以帶旺親朋好友的運勢。你近期容易遇到社會經歷比你長久的長輩貴人，為你指點進財的方向，有可能只是閒話家常，但是你精準的金錢雷達卻偵測出可以出手投資、穩賺不賠的標的，只要你能虛心受教，聽聽經驗豐富的長輩與投資老司機的意見，必定漸入佳境，越來越有錢，事業有突破，日進斗金不是難事。
得數：5
金錢指數：星星螢火
算出的數字是5，你在秋天的財運明明滅滅、時好時壞，因為你是一個比較急躁，凡事都想想衝第一的人，因此往往聽到一些小道消息，不經查證就大膽地投入金錢，有時運氣好，能小賺一筆差額，但碰上運氣差時，等到標的物主力資金撤退，或是財團開始拋售持股的時候，你才驚覺事情的嚴重性，想收手時已人去樓空。老師建議你，可以選擇定期定額的投資基金、或是股票分散風險，同時強迫自己儲蓄和存錢，這是一種積少成多、積沙成塔的力量。（編輯：賴禹妡）
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