謝霆鋒廚藝征服味蕾　阮經天感受「舌尖上的心跳」

阮經天在八大《舌尖上的心跳》飾演廚藝一流的頂級名廚，而戲外在阮經天心中，誰是征服他味蕾的廚神呢？阮經天揭曉答案是謝霆鋒和江振誠，「有次去挪威拍攝，我們在當地超市買完食材，用了一些自己採買當地的調味料，在那邊很原始的一個小木屋裡做了一頓飯。」自爆那次的經驗，真的讓他嚐到了「舌尖上的心跳」的感覺。
他透露拍完《舌尖上的心跳》後，有一段時間喜歡自己買菜、下廚，後來發覺是入戲了，雖然在劇中對美食要求嚴格，但阮經天私下對吃不會太挑剔，家裡煮什麼就吃什麼，但若是要找餐廳，就會挑一些比較合口味的，儘管現實生活中不是廚神，阮經天也自豪說：「如果是常吃的餐廳味道有變化，也是能吃出來的。」
原本不會下廚的阮經天，在戲開拍前和拍攝期間，每天都會練刀工1、2個小時，還會把劇中他飾演的「江千帆」說的每道菜，自己買材料回去試做，「就算前一天沒辦法準備好材料，我第二天也會早早到現場跟廚師討論這個部分，然後自己實際操作拍攝。」
在《舌尖上的心跳》劇情發展下，身為米其林三星主廚的阮經天逐步失去味覺，其中劇情描述他驚覺自己嚐不出味道，然後接連用各種調味料測試味覺，這段情節讓他印象最為深刻，因為拍戲不喜歡假的來，他透露這段戲拍攝當時直接吃了好幾種辣椒，甚至喝下了整杯醋，「那場拍下來感覺反胃加噁心，滿痛苦的。」