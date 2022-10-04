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黃少谷跨行開計程車！「接客到深夜」：我也一樣需要生活

▲黃少谷數個月前就努力考取職業駕照，練習時經常打卡上傳臉書。（圖/黃少谷臉書）
▲黃少谷數個月前就努力考取職業駕照，練習時經常打卡上傳臉書。（圖/黃少谷臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 06:43:30

前「強辯樂團」主唱黃少谷跨足音樂、戲劇也頻上綜藝節目，是一位全方位型的藝人，然而近日他也發展副業駕駛多元計程車，花了半年考取執照及登記證，終於開始上路，日前他一路「接客接到半夜」，在臉書上吐露心聲，破萬名網友按讚留言，大讚他是「能屈能伸的顧家好男人」。

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▲黃少谷開始跑計程車，一路接客到半夜。（圖/黃少谷臉書）
黃少谷日前在臉書上貼出照片表示「深夜接客！心想能做多少就做多少吧，我從來不覺得我是個高高在上的人，我跟大家一樣，需要生活！我們都是普通人！」只見照片中，黃少谷坐在車內駕駛座向外拍，外頭天色已暗，方向盤左手邊則架好手機準備接客，態度相當謙和。

然而事實上，日前黃少谷就有發文提到「最近都沒有更新近況，起床之後，就開始跑多元計程車！全新的工作接觸，但在路上開車真的滿危險的，希望一切平安！」坦言從螢光幕前轉行要面對各類乘客，對他來說是全然不同的工作接觸。

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▲黃少谷日前考到執照及登記證，正式開始上路接客。（圖/黃少谷臉書）
而貼文曝光後，也引來不少網友大讚「能屈能伸的顧家好男人」、「這才是一百分的丈夫，痛哭」、「人家的老公總是不會讓人失望」；而演藝圈的明星們也紛紛給他加油打氣，謝和弦留言「你是好爸爸真男人」；吳東諺則說「扛起丈夫的責任，拿起丈夫的權柄，相信一切都在神的手裡」；而老婆老婆林采薇也出面隔空替黃少谷打氣「我跟阿摸愛你喔，安全擺第一知道嗎！阿不對！是上帝擺第一」。（編輯：張嘉哲）

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