台灣哪件事情世界NO.1？全場神回「2字」 尷尬指數破表
台灣雖然土地面積不大，但也有著其文化，對於其他國家來說包括其企業、健保制度、盛產水果等事情都是世界排前幾名。然而就有網友近日討論「台灣有什麼可以稱上世界第一」貼文立刻引發廣大迴響，全場答案超一致指出是「詐騙」，相當尷尬。
一名網友在PTT貼文指出「很久沒聽到Taiwan No.1了，這個讓中國人崩潰的詞，別看台灣小小的，其實台灣很厲害的對吧？世界第一可拿過不少，像是護國神山台積電、青少年棒球成績、撞球、麵包等等，台灣還有什麼是世界第一的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「爆哥！跑跑卡丁車三服個人第一」、「房價第一啊，還需要懷疑嗎？」、「健保制度沒問題吧」、「便利超商密度好像是第二，輸給南韓」、「摩托車密度肯定第一吧？」、「生育率低到變第一」、「少子化應該是第一」、「女子拔河隊啊，好幾度封王了」、「台積電確實排名第一」。
然而尷尬的是，留言中最多人點名的則為「詐騙」，「詐騙吧，有人沒收過詐騙簡訊的嗎＝＝」、「一直以來都是詐騙啊，政客詐騙民間也在詐騙」、「詐騙+1，以前上課時教授就說台灣聰明的人太多，所以喜歡做詐騙這種輕鬆又好賺的人也很多」、「我們的詐騙真的多到數不清」、「詐騙+1，什麼型態都有」、「詐騙，我真的覺得怎麼那麼強，整天有那麼多人在弄這些....」。（編輯：張嘉哲）