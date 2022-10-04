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時空旅人？她隔9年被「Google街景拍到」　對比巧合驚呆

▲英國一名女子莉安卡特賴特（Leanne Cartwright）2018年時被Google街景拍到。（圖/翻攝英國鏡報）
▲英國一名女子莉安卡特賴特（Leanne Cartwright）2018年時被Google街景拍到。（圖/翻攝英國鏡報）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 07:23:23

Google街景服務總是會拍到許多奇景，往往都會掀起不少討論，而英國一名女子莉安卡特賴特（Leanne Cartwright）卻發現，自己在2009年與2018年在同個路口被Google街景拍到，而且還站在同個位置，被網友封為是「時空旅人」，讓她也忍不住笑了出來。

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根據《鏡報》報導，莉安卡特賴特的丈夫理察德（Richard）把她被Google街景拍攝到的照片傳給她，原本以為老公只是要開玩笑調侃她被Google街景拍到，沒想到卻發現她在她2009年4月以及2018年8月都在同一個路口被拍到，雖然穿著不同，但位置相同實在太過巧合

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▲莉安卡特賴特在2009年時就曾經在同一個路口被捕捉！（圖/翻攝英國鏡報）
時隔9年卻在同個位置被拍到，莉安卡特賴特也在社群發布兩張照片，表示「這根本是十億分之一的巧合，我就像被時間凍結一樣，站在同樣的地方，肩上還背著包......有人說我是時空旅人，看到大家的反應滿有趣的」。

而由於這幾年受到新冠肺炎疫情影響，莉安卡特賴特只能遠端辦公，直到最近才恢復每周2天到辦公室上班的日子，她開玩笑稱「現在我每次經過這個路口都會露出微笑，而且我時尚品味已經有進步，再也不會穿上2009年照片中的衣服了！」讓不少網友笑翻表示「期待妳再被拍到，很有趣」、「經過路口會微笑實在很有趣」、「是不是很希望再被拍到www」。（編輯：張嘉哲）

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