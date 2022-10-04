月薪4萬在28歲「購入千萬房」！用1招狂獲利：不靠爸媽
近幾年房價飆升快速，許多人雖懷有買房夢，卻苦無資金完成。而這位月薪4萬的民眾，卻在28歲時購入一間1270萬元的房子，眾人對此感到震驚，不少人直疑買房的關鍵是「家人贊助」，原PO不氣惱，反而大方公開自己的購屋攻略。
原PO於臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ中》發文，表示自己今年28歲，目前已購入1270萬元的預售屋，現已繳完頭期款，帳戶存款大約還有剩450萬，並表示每個月薪轉約有4萬元，他發問「請問這樣的條件可以貸到8成（1000萬）嗎？」，並詢問有什麼方法可以讓金流看起來更完美，「算是加分項目，譬如請家人每個月固定去存3萬，寫網拍收入、家教收入等等」。
貼文發出後引起熱議，眾人卻將焦點放在他月薪4萬，卻能在28歲買千萬房的部分，並估算其收入，認為原PO的買房關鍵是「靠爸媽」，「好奇才28歲，每個月薪轉4萬左右，買1270（萬）的預售屋，繳完頭期，存款約還有450萬，等於買房前存款有700萬元。算一下23歲工作，賺錢每月4萬，年薪15個月，年薪也才60萬，5年不吃不喝也才賺300萬。家屬至少贊助有500萬，真好」。
對此，原PO說明自己大學就開始打工，每年獎學金有5萬，每個月還會存1.5萬進入儲蓄險。且購入千萬房之前，原PO已在台中購入一間90萬元的套房，藉著租金回本，後在漲至130萬時轉賣，直接賺入價差40萬，後續又用相同手法再購入、賣出，再賺價差500萬，日積月累下存款愈加厚實，故於今年買入1270萬的預售屋。（編輯：李惠婷）