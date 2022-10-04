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解封前逛日本展抽機票！京都老牌甜點、壽司郎隱藏版必吃

▲遠東SOGO百貨忠孝館「秋の和風節 京都展」集結75家品牌，包括27家京都名店、8家初登場日本品牌及10家實演美食，消費滿額有機會抽中「北投老爺酒店-尊爵套房平日雙人住宿」。新光三越南西店「第十二回日本商品展」，現場開箱壽司郎隱藏版鮭魚，消費滿額抽獎「日本夢幻旅行指定地區單人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲遠東SOGO百貨忠孝館「秋の和風節 京都展」集結75家品牌，包括27家京都名店、8家初登場日本品牌及10家實演美食，消費滿額有機會抽中「北投老爺酒店-尊爵套房平日雙人住宿」。新光三越南西店「第十二回日本商品展」，現場開箱壽司郎隱藏版鮭魚，消費滿額抽獎「日本夢幻旅行指定地區單人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-04 14:53:23

解封前逛百貨日本展抽機票和飯店住宿！遠東SOGO百貨忠孝館今（4）日開跑「秋の和風節 京都展」，相隔疫情兩年半來，繼2019年秋天後，再度回歸和京都府合作，總共集結75家品牌，包括27家京都名店、8家初登場日本品牌及10家實演美食，消費滿額有機會抽中「北投老爺酒店-尊爵套房平日雙人住宿」。新光三越南西店也推出「第十二回日本商品展」，一次集結近40家日本人氣伴手禮，並特選3間百年老店打造成「老舖商店街」，記者還幫大家開箱壽司郎隱藏版鮭魚！消費滿額抽獎「日本夢幻旅行指定地區單人來回機票」，解封後就能免費馬上飛出國。

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遠東SOGO百貨忠孝館即日起至10/16於12F活動會館舉辦「秋の和風節 京都展」，這次初登場共有8個日本品牌，包括大文字飴本舗京都傳統糖果、舞妓の茶本舖的抹茶草莓可可球、Patisserie れれれ的伊根滿開酒粕磅蛋糕備受注目；除了國人必備款福砂屋，這次還引進長崎堂的長崎蛋糕，還和大阪丸福珈琲店聯名推出咖啡口味；更帶來國人熱愛的小倉山莊母公司姊妹品牌「宇治式部鄉」人氣櫻紅葉仙貝，都是首度來台的美味。

在台擁有相當多死忠粉絲的丸福本舖，老闆親自飛來台灣前，甚至寄送明信片給顧客們，現場提供更是大方不手軟提供一整顆梅子試吃，難怪一早開店就像粉絲見面會般熱鬧。單價偏高的丸福本舖經典梅子，據業者透露幾乎抵台都會是業績前三名霸主，展期12天約達營業額250萬左右；還有安藤亭炒麵也常常業績破百萬，都是必吃必買的指標。

香噴噴的實演區還有大阪的牛丼チャンピオン帶來的各式丼飯、熱情美味的京都串仟、神奈川百年老店崎陽軒經典燒賣、陽平咖哩飯、北海道雞先生的柚子胡椒讚岐雞塊、大阪鳴神本舖最新中華風麻婆章魚燒等。

「秋の和風節 京都展」活動期間，快樂購卡於12F活動會館消費累積滿1,000元，即可兌換「秋賞富士法蘭絨地墊」壹個（限量1,500個）。同時，當日累積滿2,000元，還可參加「京喜好禮滿額抽」活動壹次，將有機會抽中金賞-「北投老爺酒店-尊爵套房平日雙人住宿（價值25,000元＋10%，含早餐）」壹名，（贈品共限量2,000份，抽完為止）。

▲日本展實演美食絕對最快聚集人氣，先解解嘴饞後再開逛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本展實演美食絕對最快聚集人氣，先解解嘴饞後再開逛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲來自京都的Patisserie れれれ，伊根滿開酒粕磅蛋糕初登場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲來自京都的Patisserie れれれ，伊根滿開酒粕磅蛋糕初登場。旁邊還有大文字飴本舗京都傳統糖果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲初登場的製茶名店舞妓の茶本舖，帶來結合乾燥草莓與抹茶巧克力風味的抹茶草莓可可球。（圖／記者蕭涵云攝）
▲初登場的製茶名店舞妓の茶本舖，帶來結合乾燥草莓與抹茶巧克力風味的抹茶草莓可可球。（圖／記者蕭涵云攝）
而新光三越台北南西店也推出「第十二回日本商品展」，期間限定即日起至10/11，於新光三越台北南西店一館9F活動會館，一次集結近40家日本人氣伴手禮，並特選3間百年老店一起打造成「老舖商店街」，橫跨了5個世紀、天皇御用的「虎屋」羊羹，以米菓表現日本四季的團購人氣品牌「小倉山莊」，以及超貴氣烏骨雞金箔蛋糕「烏雞庵」通通有。另外還有青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」蘋果派、「東京香蕉」禮盒、「福砂屋」長崎蛋糕等；更首度展出新光三越首家「Taste Japan日系伴手禮選物店」限定快閃，買齊「Baked Mallow」奶油棉花糖千層夾心派、「南道」骰子牛奶糖等知名伴手禮。

熱鬧的「人氣現做小吃一番賞」裡，竟然有隱藏版「壽司郎」美味，將最受歡迎的鮪魚、鮭魚、鮮蝦等食材，打造成一次放入生魚片與炙烤等各種口味的拼盤，還特別設計了「日本北海道產貝柱蓋飯」、「豪華鮭魚親子蓋飯」，光是鋪滿在飯上、像花一般的厚實鮭魚生魚片就足足有9片，鮭魚控可千萬別錯過。而「Bell Tree」招牌脆皮甜甜圈、酥軟「北海道生乳包」搭配當季水果都是首次登場，還有「八笑俱樂部」章魚小丸子、「七福神」鯛魚燒都可以現場吃。

活動期間持新光三越貴賓卡／銀卡／新光三越APP，單筆消費滿500元(含)以上，即可享「JR東日本大飯店台北都會客房雙人住宿券」乙張抽獎機會乙次，滿1,000享兩次抽獎機會，依此類推。即日起至2023/01/08(日)，持新光三越貴賓卡／銀卡／新光三越APP，單筆消費滿1,000元即可獲得「日本夢幻旅行指定地區單人來回機票」抽獎機會乙次，單筆滿2,000元，可獲得2次，依此類推。

▲新光三越台北南西店「第十二回日本商品展」竟有壽司郎隱藏版鮭魚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越台北南西店「第十二回日本商品展」竟有壽司郎隱藏版鮭魚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「日本北海道產貝柱蓋飯」、「豪華鮭魚親子蓋飯」只在新光三越台北南西店「第十二回日本商品展」吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎「日本北海道產貝柱蓋飯」、「豪華鮭魚親子蓋飯」只在新光三越台北南西店「第十二回日本商品展」吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲烏雞庵「金箔蛋糕」好吃又漂亮。（圖／新光三越提供）
▲烏雞庵「金箔蛋糕」好吃又漂亮。（圖／新光三越提供）

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