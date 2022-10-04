解封前逛日本展抽機票！京都老牌甜點、壽司郎隱藏版必吃

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在台擁有相當多死忠粉絲的丸福本舖，老闆親自飛來台灣前，甚至寄送明信片給顧客們，現場提供更是大方不手軟提供一整顆梅子試吃，難怪一早開店就像粉絲見面會般熱鬧。單價偏高的丸福本舖經典梅子，據業者透露幾乎抵台都會是業績前三名霸主，展期12天約達營業額250萬左右；還有安藤亭炒麵也常常業績破百萬，都是必吃必買的指標。
香噴噴的實演區還有大阪的牛丼チャンピオン帶來的各式丼飯、熱情美味的京都串仟、神奈川百年老店崎陽軒經典燒賣、陽平咖哩飯、北海道雞先生的柚子胡椒讚岐雞塊、大阪鳴神本舖最新中華風麻婆章魚燒等。
「秋の和風節 京都展」活動期間，快樂購卡於12F活動會館消費累積滿1,000元，即可兌換「秋賞富士法蘭絨地墊」壹個（限量1,500個）。同時，當日累積滿2,000元，還可參加「京喜好禮滿額抽」活動壹次，將有機會抽中金賞-「北投老爺酒店-尊爵套房平日雙人住宿（價值25,000元＋10%，含早餐）」壹名，（贈品共限量2,000份，抽完為止）。
而新光三越台北南西店也推出「第十二回日本商品展」，期間限定即日起至10/11，於新光三越台北南西店一館9F活動會館，一次集結近40家日本人氣伴手禮，並特選3間百年老店一起打造成「老舖商店街」，橫跨了5個世紀、天皇御用的「虎屋」羊羹，以米菓表現日本四季的團購人氣品牌「小倉山莊」，以及超貴氣烏骨雞金箔蛋糕「烏雞庵」通通有。另外還有青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」蘋果派、「東京香蕉」禮盒、「福砂屋」長崎蛋糕等；更首度展出新光三越首家「Taste Japan日系伴手禮選物店」限定快閃，買齊「Baked Mallow」奶油棉花糖千層夾心派、「南道」骰子牛奶糖等知名伴手禮。
熱鬧的「人氣現做小吃一番賞」裡，竟然有隱藏版「壽司郎」美味，將最受歡迎的鮪魚、鮭魚、鮮蝦等食材，打造成一次放入生魚片與炙烤等各種口味的拼盤，還特別設計了「日本北海道產貝柱蓋飯」、「豪華鮭魚親子蓋飯」，光是鋪滿在飯上、像花一般的厚實鮭魚生魚片就足足有9片，鮭魚控可千萬別錯過。而「Bell Tree」招牌脆皮甜甜圈、酥軟「北海道生乳包」搭配當季水果都是首次登場，還有「八笑俱樂部」章魚小丸子、「七福神」鯛魚燒都可以現場吃。
活動期間持新光三越貴賓卡／銀卡／新光三越APP，單筆消費滿500元(含)以上，即可享「JR東日本大飯店台北都會客房雙人住宿券」乙張抽獎機會乙次，滿1,000享兩次抽獎機會，依此類推。即日起至2023/01/08(日)，持新光三越貴賓卡／銀卡／新光三越APP，單筆消費滿1,000元即可獲得「日本夢幻旅行指定地區單人來回機票」抽獎機會乙次，單筆滿2,000元，可獲得2次，依此類推。