獨／壽司郎「鮭山島」開箱實品曝光！份量超巨果然有誠意

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記者趁「洄鮭初心」開賣後，到壽司郎門市現場點購新品為大家開箱實測。巨型壽司「鮭山島」一上桌果然吸引目光，先在壽司飯上堆滿油脂豐富的生鮭魚丁，再層層疊疊4大片厚實鮭魚，最後再放上鮭魚卵攻頂，視覺十分浮誇。從山頂開始鋪排的鮭魚生魚片尺寸不小、厚度也很夠，豪邁份量連店內最頂級的黑盤都快要裝不下。以10元硬幣實測比對，發現「鮭山島」高度將近有2枚10元硬幣高，算是相當有誠意。
而鮭魚控必吃的「鮭魚3貫40元」，則一顆顆排排站塞滿紅盤上桌，只見最受粉絲歡迎的鮭魚大軍，片片飽滿覆蓋著壽司飯，從上面幾乎看不太到底下的米飯。鮭魚的厚度和整體壽司大小，與10元硬幣相較也頗令人滿意，尤其現在祭出破盤的超佛心價格，把握期間限定吃一波很可以。
同期新品還以蘋果入菜，打造清爽甜鹹的「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」；鐵粉必吃口袋名單「炙烤半生鮭魚」、「莫札瑞拉起司青醬鮭魚」，也一起回歸開吃。壽司郎還加碼釋出3款期間限定美味，包括肥美的「北海道產秋刀魚」，超美油花、入口即化的「鹿兒島縣產A5等級黑毛和牛」，及道地「土佐卷」也悄悄登場。
堪稱鮭魚之亂2.0的「洄鮭初心」滿滿美味，期間限定9/28(三)～10/16(日)共計19天推出，但要提醒大家，期間限定的食材，是數量有限、售完為止喔。即日起還可搭配滿額贈活動，至全台壽司郎單筆消費滿1,000元，並於台灣壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「萌抱壽司冷水杯」乙個；單筆滿 2,000 元即贈2個，以此類推可累贈（數量有限，送完為止）。
另外，藏壽司也將於明天9/30～10/6，限定七天開吃全新「海味收穫祭」，不只回歸饕客最愛的「豪華三鮮」，還打造「贅澤鮮蝦海鮮塔」、「盛的滿滿貝柱握壽司」將鮮蝦、鮭魚卵、貝柱通通堆成山，一口吃下滿滿好料。富含獨特香氣的「香味石澤燒霜鮪魚」一次給足3貫好大方，還有「炙烤起司扇貝」、「帆立貝蝦仁茶碗蒸」6款美味一起上桌，食慾之秋實在太有口福了。