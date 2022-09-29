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獨／壽司郎「鮭山島」開箱實品曝光！份量超巨果然有誠意

▲台灣壽司郎再掀鮭魚之亂2.0，最新9/28開賣的「洄鮭初心」竟有巨型海景壽司「鮭山島」，層層疊疊4大片厚實鮭魚與鮭魚卵的視覺超浮誇！還祭出「鮭魚3貫40元」破盤價絕對要吃爆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣壽司郎再掀鮭魚之亂2.0，最新9/28開賣的「洄鮭初心」竟有巨型海景壽司「鮭山島」，層層疊疊4大片厚實鮭魚與鮭魚卵的視覺超浮誇！還祭出「鮭魚3貫40元」破盤價絕對要吃爆。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-29 12:16:11

鮭魚控出動了！台灣壽司郎再掀鮭魚之亂2.0，最新9/28開賣的「洄鮭初心」期間限定食材，祭出6款鮭魚美味，竟然打造出巨型海景壽司「鮭山島」，先在壽司飯上堆滿油脂豐富的生鮭魚丁，再層層疊疊4大片厚實鮭魚，最後再放上鮭魚卵攻頂，份量超巨、視覺超浮誇！還有令網友暴動的「鮭魚3貫40元」破盤價，超佛心優惠讓網友大讚「鮭魚我還不吃爆！」《NOWnews今日新聞》記者至壽司郎門市，現場點購最新鮭魚壽司，為大家開箱實測究竟份量吃不吃得飽？先說結論，實測「鮭山島」不只照片美，高度將近2枚10元硬幣份量十足，「鮭魚3貫40元」也是誠意滿分，值得一試！

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最新巨型海景壽司「鮭山島」美照，一在粉專上曝光便引起鐵粉們關注，紛紛留言「看起來很厲害」、「滿滿鮭魚❤️」、「鮭山島 很有創意」；CP值超高的「鮭魚3貫40元」也讓網友大讚「這裡有批好便宜的鮭魚」，還有人開玩笑要「鮭魚吃到飽」，迴響超熱烈。

記者趁「洄鮭初心」開賣後，到壽司郎門市現場點購新品為大家開箱實測。巨型壽司「鮭山島」一上桌果然吸引目光，先在壽司飯上堆滿油脂豐富的生鮭魚丁，再層層疊疊4大片厚實鮭魚，最後再放上鮭魚卵攻頂，視覺十分浮誇。從山頂開始鋪排的鮭魚生魚片尺寸不小、厚度也很夠，豪邁份量連店內最頂級的黑盤都快要裝不下。以10元硬幣實測比對，發現「鮭山島」高度將近有2枚10元硬幣高，算是相當有誠意。

而鮭魚控必吃的「鮭魚3貫40元」，則一顆顆排排站塞滿紅盤上桌，只見最受粉絲歡迎的鮭魚大軍，片片飽滿覆蓋著壽司飯，從上面幾乎看不太到底下的米飯。鮭魚的厚度和整體壽司大小，與10元硬幣相較也頗令人滿意，尤其現在祭出破盤的超佛心價格，把握期間限定吃一波很可以。

▲出動店內最頂級黑盤，打造「鮭山島」，期間限定120元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲出動店內最頂級黑盤，打造「鮭山島」，期間限定120元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少鮭魚控衝著「鮭魚3貫40元」超佛心價格，已經嗆聲要來個「鮭魚吃到飽」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少鮭魚控衝著「鮭魚3貫40元」超佛心價格，已經嗆聲要來個「鮭魚吃到飽」。（圖／記者蕭涵云攝）
同期新品還以蘋果入菜，打造清爽甜鹹的「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」；鐵粉必吃口袋名單「炙烤半生鮭魚」、「莫札瑞拉起司青醬鮭魚」，也一起回歸開吃。壽司郎還加碼釋出3款期間限定美味，包括肥美的「北海道產秋刀魚」，超美油花、入口即化的「鹿兒島縣產A5等級黑毛和牛」，及道地「土佐卷」也悄悄登場。

堪稱鮭魚之亂2.0的「洄鮭初心」滿滿美味，期間限定9/28(三)～10/16(日)共計19天推出，但要提醒大家，期間限定的食材，是數量有限、售完為止喔。即日起還可搭配滿額贈活動，至全台壽司郎單筆消費滿1,000元，並於台灣壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「萌抱壽司冷水杯」乙個；單筆滿 2,000 元即贈2個，以此類推可累贈（數量有限，送完為止）。

另外，藏壽司也將於明天9/30～10/6，限定七天開吃全新「海味收穫祭」，不只回歸饕客最愛的「豪華三鮮」，還打造「贅澤鮮蝦海鮮塔」、「盛的滿滿貝柱握壽司」將鮮蝦、鮭魚卵、貝柱通通堆成山，一口吃下滿滿好料。富含獨特香氣的「香味石澤燒霜鮪魚」一次給足3貫好大方，還有「炙烤起司扇貝」、「帆立貝蝦仁茶碗蒸」6款美味一起上桌，食慾之秋實在太有口福了。

▲「洄鮭初心」期間限定壽司一字排開，「鮭山島」超巨份量，視覺也很浮誇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「洄鮭初心」期間限定壽司一字排開，「鮭山島」超巨份量，視覺也很浮誇。滿額贈「萌抱壽司冷水杯」要換要快。（圖／記者蕭涵云攝）

獨／壽司郎再掀「鮭魚之亂」！3貫40元超佛　鮭山島浮誇

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