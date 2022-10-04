廖老大分店開2個月關門！「下台一鞠躬」網友來不及反應
「賽車教父」廖老大跨足飲料市場，創立同名飲料店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，當時引爆加盟潮，但卻因為各家店品質不穩定引發爭議，陷入經營危機。然而，沒想到7月27日正式開業的「阿娘喂廖老大茶坊連鎖-大里中興店」，日前突然宣布歇業，引起網友熱議。
「阿娘喂廖老大茶坊連鎖-大里中興店」日前在臉書發文「倒數最後兩天，廖老大大里中興店營業到9月30號，千言萬語說不盡，只有一聲衷心的『謝謝！下台一鞠躬』」讓不少網友相當錯愕「欸等等我還沒喝到欸！」、「發生什麼事了啊？」、「怎麼突然就關了，才兩個月嗚嗚」。
事實上，該粉專在9月17日時就曾經發文「危機就是轉機，廖老大茶坊大里中興店，預計9月30日前畢業，在此下台一鞠躬，特別感謝琦玉集團廖老大，輔導員白馬哥，還有全部工作人員，讓我能有一次創業的機會，也遇到那麼多新奇的事情，我說過，我只是蹲下而已，我不是趴下了，換了新的招牌，拜託大家繼續支持」意指自己只是轉換品牌跑道，而不是真的倒店。
其實這也不是第一間廖老大分店轉型，過去「阿娘喂廖老大茶坊桃園觀音新生店」就被點名難喝之後，店主直接退出加盟，現在已換上了新的招牌及裝潢，店名則改為「最難喝的飲料」，其中「難」字還特別圈起來，直接以自有品牌重新再戰飲料市場，當時也掀起不少討論。（編輯：張嘉哲）