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水逆結束了！「5星座」運勢谷底大翻身　第一名旺到年底

▲今年第三波「水星逆行」（9月10日至10月2日）終於結束！艾菲爾老師更點名，有5星座迎來「好運翻身」。（示意圖／取自pixabay ）
▲今年第三波「水星逆行」（9月10日至10月2日）終於結束！艾菲爾老師更點名，有5星座迎來「好運翻身」。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 10:22:48

今年第三波「水星逆行」（9月10日至10月2日）終於結束！命理專家塔羅牌老師艾菲爾提到，水星在10月2日於處女座恢復順行，過去這段時間產生的衝突都將和緩，一切都在慢慢轉好，更點名有5星座迎來「好運翻身」。

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水星順行【好運翻身】星座：


  • 第五名、射手座
    水逆了好久的射手座，今天開始職場運勢明顯轉好，之前卡關的企划丶難纏的客戶丶或是找你碴的同事都順利被擺平，讓你事情越做越順，整個人都清淨了不少。這也讓你工作效率大幅增加，很快就能完成領導指派的任務作業，讓同事都對你另眼相看。另外此次水星順行也帶給你提升地位的能量，你在職場上有望升官升職，或是賺進一筆可觀的財富，讓你社經地位提高不少。因此水逆結束後，射手可期待年底前平步青雲的大好運了。
     

  • 第四名、獅子座
    水星順行後，獅子最明顯翻好運的就是財運了，水星在你的「財務宮」恢復順行，你在事業上成功加薪的機會非常高，有可能額外獲得令你欣喜的額外獎金。另外創業、兼職、做副業的人也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，讓你在正職外又多添加許多收入。有考慮投資理財的人，此時也是你的最好時機。水星順行帶給你滿滿的財運，請你一定要好好把握年底前最後一波好運！
     

  • 第三名、天秤座
    水星順行後，天秤終於可以好好喘口氣了，之前你差點被自己和周圍環境的優柔寡斷逼瘋，種種不順讓你身心具疲。幸好水星今天開始就要復順行！你做任何事都會一帆風順，尤其是事業裡的轉變，都將是你的好機會，舉凡升官丶加薪、求職，或被調到你內心渴求已久的職位都有可能。水星順行後是你鹹魚翻身的好時機，好好把握就能成功。
    ▲原PO見證主管面對阿伯和VIP顧客的不同態度，而相當感嘆社會現實面。（示意圖／翻攝pixabay）
    ▲艾菲爾老師表示，水星順行後，天秤座、處女座的事業運都會有所改變。（示意圖／翻攝pixabay）
  • 第二名、雙子座
    身為水逆固定班底的雙子，水星恢復順行後你終於得到解脫，特別有關你的愛情丶與親密的人之間的關係都能到昇華、升溫；單身的雙子則能遇到一個身心靈都與你非常契合的對象，這次的戀愛你不想再慢慢來了，只想趕快與他進入穩定關係，你會發現他就是你此生的靈魂伴侶。另外水星順行也替雙子帶來極佳的偏財運，在運氣特別好的幾天可以去買買彩券，或許會有意想不到的收穫喔。

  • 第一名、處女座
    水星順行後，處女座終於順利谷底翻身了！你的整體運，無論是生活丶愛情丶事業丶財運，就連情緒丶健康都越來越好，過去的各種不順陸續解決，好運有如天降甘霖般為你帶來解脫。另外這次的水星順行會為你趕跑小人、帶來貴人，之前暗地甩你眼色、陷害你的小人紛紛落馬，取而代之的是貴人降臨，且這波貴人運勢可以為你在年底前帶來極好的機會，請好好把握！（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】  

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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