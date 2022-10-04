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NET五件三折亂鬥！員工不忍了　揭上班內幕「超想離職」

▲近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，NET也是其中許多人熱愛的品牌之一。（圖／翻攝自Google地圖）
▲近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，NET也是其中許多人熱愛的品牌之一。（圖／翻攝自Google地圖）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 11:15:08

近日NET推出優惠活動，紅標商品兩件五折，五件三折，打到骨折的優惠價格吸引許多人上門購買，有人買了二三十件單品總價還不到2200，戰績文在社群引發討論。不過，也有不少NET員工受不了，出面喊話要客人控制一點自己的行為，希望在繁忙的時候客人也要多體諒店員，引起討論。

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有NET員工在「Dcard」發文表示「相信大家知道最近NET有優惠活動，人潮多到怎麼結帳都結不完，但希望各位能同情一下NET的員工，獲利的只有公司，我們真的很辛苦，拜託各位顧客通融一下」。

員工也舉例不少事蹟，包括「結帳態度非常不佳，因為客人眾多等太久，有些人結帳直接用甩的」、「退貨一般計時是不能自己用的，是需要叫主管下來用，但不少客人不耐等待口氣都非常差」、「買了很多件商品都不試穿，買一堆回家發現不適合拿來退，麻煩各位先買前先試穿，不要刷刷退退，你們累我們員工也很累」也補充規則就是「紅標商品換貨是一換一，單筆沒買五件就沒有三折，希望大家不要再為難NET員工了」。

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▲NET近日推出兩件五折，五件三折的紅標優惠活動，吸引大批民眾前往購買。（圖/NET臉書）
貼文一出，也有不少同樣是NET員工出面應聲「還有試穿完能不能放回原處，一堆人直接丟在籃子裡擺爛是啥意思」、「每天都有很沒水準的客人試穿超過五件，而且我們都有寫五件為限，我看都是文盲吧」、「自己想辦法去湊到五件三折不要來櫃檯吵，已經忙到不行還要應付一堆不搞懂規則的人，NET員工真的快累暈」、「忙真的沒差，但真的請客人發揮水準好不好，試穿完衣服亂丟、態度超差櫃檯狂吼的，心好累真的想離職」。

而不少人看完之後也表示「辛苦你們了！ 每當看到地板上跟試衣間裡的空衣架.....還有亂放亂擺的衣服，都替你們感到心酸」、「想到每天營業結束要整理衣服我就累死了，辛苦員工們QQ」、「辛苦了...希望大家真的能發揮自己的良心....試穿後掛回去真的不難，耐心等待也是美德，你等很久別人也等很久啊！」（編輯：張嘉哲）

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