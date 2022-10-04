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小學兒「苦存千元」想買Switch！爸命令上繳：這樣才懂事

▲有位媽媽無奈表示，兒子為了買Switch，將餐費存下，甚至還在學校經營「事業」，好不容易存到幾千元時，孩子爸爸卻「命令上繳」。（示意圖／取自Pixabay）
▲有位媽媽無奈表示，兒子為了買Switch，將餐費存下，甚至還在學校經營「事業」，好不容易存到幾千元時，孩子爸爸卻「命令上繳」。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 12:02:18

許多人的童年時期，都曾有存零用錢購買想要物品的回憶。不過就有位媽媽無奈表示，兒子為了買Switch，將餐費存下，甚至還在學校經營「事業」，好不容易存到幾千元時，孩子爸爸卻「命令上繳」，詳細過程曝光也引爆討論。

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一位媽媽在臉書《爆料公社APP》上發文提到，家中2個孩子都還在讀國小，而她與老公平時都有工作要忙，所以每天都只給孩子各50元買早餐到校吃，除此之外也不會額外多給零用錢。

日前大兒子開始吵著要買Switch，夫妻兩人都沒答應，因為兩人收入合計約8萬，除一家四口的日常開銷外，還有房貸要繳，經濟狀況已經緊繃，孩子就開始將每天早餐錢存下，甚至還在學校以代替同學罰寫的方式來賺取零用錢，幾個月下來終於存下數千元。

▲就讀國小的男童想買Switch，好不容易存下幾千元時，錢卻被爸爸要求上繳。 （圖／翻攝Pexles）
▲就讀國小的男童想買Switch，好不容易存下幾千元時，錢卻被爸爸要求上繳。 （圖／翻攝Pexles）
而當大兒子開口表示有存到一筆錢，想去買Switch時，爸爸卻以因為家裡經濟狀況緊張為由，直接命令大兒子將這幾千元全部上繳，「這樣才是懂事的表現」。

大兒子抵死不從，哭喊「這是我的私人財產，爸爸沒權力命令我上繳」，此話一出，孩子立刻遭到爸爸的教訓，甚至連以前的玩具、漫畫都被弄得一蹋糊塗，而大兒子此後也再也不存錢了。

事發經過曝光後，立刻引爆各路網友的怒火「非常不應該，小孩願意存錢買他要的東西是一種美德，沒想到被父母的自私行為破壞了」、「以後別想要這孩子好好的孝順你們，因為你們就是自私」、「以愛之名行勒索之實」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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