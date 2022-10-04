小學兒「苦存千元」想買Switch！爸命令上繳：這樣才懂事

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日前大兒子開始吵著要買Switch，夫妻兩人都沒答應，因為兩人收入合計約8萬，除一家四口的日常開銷外，還有房貸要繳，經濟狀況已經緊繃，孩子就開始將每天早餐錢存下，甚至還在學校以代替同學罰寫的方式來賺取零用錢，幾個月下來終於存下數千元。
而當大兒子開口表示有存到一筆錢，想去買Switch時，爸爸卻以因為家裡經濟狀況緊張為由，直接命令大兒子將這幾千元全部上繳，「這樣才是懂事的表現」。
大兒子抵死不從，哭喊「這是我的私人財產，爸爸沒權力命令我上繳」，此話一出，孩子立刻遭到爸爸的教訓，甚至連以前的玩具、漫畫都被弄得一蹋糊塗，而大兒子此後也再也不存錢了。
事發經過曝光後，立刻引爆各路網友的怒火「非常不應該，小孩願意存錢買他要的東西是一種美德，沒想到被父母的自私行為破壞了」、「以後別想要這孩子好好的孝順你們，因為你們就是自私」、「以愛之名行勒索之實」。（編輯：潘毅）
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