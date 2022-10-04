好市多「烤雞靈魂」不給了！會員竟一面倒狂挺：收是好事
好市多為了讓顧客擁有好的購物體驗，都會免費提供一些物品讓會員使用，近日就有網友發現，烤雞區上方免費提供的胡椒粉沒了，忍不住失望喊「收起來不給拿了」，貼文曝光後，卻有不少會員支持好市多的做法，直呼：「收起了是明確的選擇，很多人沒買烤物卻一大把的拿！」
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他表示好市多嘉義店本來在雞腿區上方有放胡椒粉可以自行拿取，不過現在卻收起來不給拿了，讓他相當好奇原因，「會不會胡椒粉也漲價了？」
貼文一出，許多會員也同時回報，「今天去買的時候有詢問工作人員，工作人員表示未來不再提供胡椒鹽了」、「北台中連黃芥末都沒了，豬腳從此少一味」、「上週有去買烤雞，有問店員胡椒粉，店員說胡椒粉沒有供應了」、「收有陣子了，大概每次大家一拿，就一大堆吧」、「中壢店沒提供兩三個星期了」、「我上次有問，他們說都不提供了，新竹店」。
不過，也有不少網友直言，「太多人都拿的很誇張，覺得收起來是好事」、「防止一些貪得無厭的人」、「我之前看到一個大叔沒買烤雞，卻狂拿一大堆塞褲袋裡」、「有看過買隻烤雞胡椒粉抓了幾十包的」、「一天賣一百隻，可是胡椒被拿了八千包」、「收起了是明確的選擇，很多人沒買烤物卻一大把的拿」、「客人素質越來越差，收起來也好」。（編輯：賴禹妡）