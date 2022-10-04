停紅燈遇火辣重機妹！「178萬車身」超驚人 本尊神到了
現在路上總是會看到許多重機騎士，尤其如果看到女生騎的話，看起來格外帥氣反差，往往成為話題。近日，Tik Tok專講機車頻道的「戴蒙老闆好機車」騎車在路上時，遇到一名身材高挑的女騎士，於是上前搭訕，沒想到該名女騎士竟然騎乘178萬的重機，隨後女騎士的IG也被起底，不少網友大讚「真的辣翻！超喜歡看女生騎重機」、「178萬的重機太猛了.....」掀起話題。
Tik Tok專講機車頻道的「戴蒙老闆好機車」日前貼出一段影片，只見影片中，女騎士雖然穿著皮衣皮褲與全罩式安全帽，但服裝不僅遮掩不住她的好身材，搭配上一頭金長髮又騎乘重機，相當吸睛，戴蒙老闆於是上前搭訕，結果詢問女騎士車價時，她竟脫口表示「178萬」，隨後正妹騎士反問「那你的車多少」，戴蒙老闆則尷尬的說「7萬8」，讓正妹笑出來表示「掰掰」作勢要離去，不過隨後又說「開玩笑的啦」！
影片曝光後，不少網友紛紛回應「哪有人看到女生就在問人家多少啦XD沒禮貌！」、「178萬的重機是什麼境界.....太鬼了吧」、「老闆，你搭訕女生道德在哪裡？問人家多少良心在哪裡？IG又在哪裡？」、「真的有夠帥」、「女生騎重機真的好受不了喔，超辣的」、「辣到不行，真的厲害」。
而由於女騎士的重機相當特別，有網友馬上認出騎士身分，是位名叫「卡思」的174公分時裝模特兒，她的個人IG有逼近9萬人追蹤，也有提及自己是Ford Mustang（福特野馬）女車手，因此她也有「小野馬」的稱號，她在影片中騎乘的車種為Ducati Panigale V4 S ABS，2022年建議售價則是168.8萬元，真的是非常高檔的重機，意外因為影片引起討論。（編輯：張嘉哲）