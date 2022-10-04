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8元養樂多「失傳喝法」爆紅！萬人讚試過上癮：整瓶升級

▲養樂多小小一瓶售價又相當便宜，深受大朋友小朋友的喜愛。（圖/養樂多提供）
▲養樂多小小一瓶售價又相當便宜，深受大朋友小朋友的喜愛。（圖/養樂多提供）

編輯中心/綜合報導

2022-10-04 14:13:45

養樂多小小一瓶售價又相當便宜，1935年時養樂多在日本生產及銷售，直至1962年進軍台灣販售至今，不僅小孩喜歡，大人也是愛不釋手，但從小喝到大的你，是否也這樣喝過養樂多？近日就有網友分享「養樂多失傳喝法」，釣出不少人回憶殺，表示真的是快要消失了，引起話題。

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一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「這是即將失傳的吃法」只見貼出的照片中，一罐養樂多已經被拿去冷凍庫結成冰，變成多多冰，該網友拿著小湯匙從瓶口挖來吃，與一般直接打開飲用完畢的喝法不同。

有網友分享養樂多「即將失傳的吃法」。（翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）
有網友分享養樂多「即將失傳的吃法」，將養樂多冷凍後，用小湯匙挖起來吃。（圖/好市多商品經驗老實說）

貼文一出，立刻掀起討論，超過萬名網友按讚表示「真的就是小時候這樣喝才對味XD好久沒這樣了」、「你沒說我還沒記得有這吃法...整個快失傳」、「馬上去超商買個一排來冰，懷念一下」、「哇真的是好懷念，我們都長大了是嗎」、「現在小朋友好像不會這樣了，過幾年應該會失傳」、「真的是欸，現在冰棒超貴，多多冰根本救我的命啊！」、「冷凍多多就是整瓶提升到不同檔次啊！試過一次就上癮了」。

而有更內行的網友則透露，這不是最頂尖的「古早味」，「最早的吃法是從瓶底咬個縫再吸，總之就是吃完瓶口封膜是好的.....」、「應該從瓶底開始咬喔，那才是正宗的哈哈哈」、「不用湯匙從瓶口要破邊緣，然後慢慢往下吃才是正宗的，有些人也會從底部開始咬，但現在應該是沒人這樣吃了QQ」。（編輯：張嘉哲）

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▲網友分享養樂多「正宗吃法」應該是冷凍後直接慢慢往下啃，讓不少人相當認同。（圖/好市多商品經驗老實說）

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