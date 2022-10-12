好想出國／該衝第一波？醫師警告：「這類人」最好緩緩

我是廣告 請繼續往下閱讀
國門終於開啟，回國免隔離情況下，適不適合衝第一波出國呢？對此蘇一峰認為，台灣人常常是一窩蜂想去做一件事，但大家真的悶太久了，想出國也不是不行，「因為就算現在衝出國門，疫情也不會消失！」他研判，這半年到1年國外的疫情應該還是持平，之後再慢慢衰減，如果是剛打完疫苗的人，抗體正強，現在出去反而還比較好。不過他仍建議，新冠疫苗有打到2劑以上再出國會比較好。
蘇一峰也說，各國家對於防疫的標準有差，民眾出國時戴好口罩還是免不了，不僅能防新冠，也能預防秋冬可能爆發的流感，回國後密切注意自身狀況，與家人先保持適當距離，做好萬全準備，想衝第一波其實沒關係。而心中仍感到擔憂的民眾，大可先觀望後續狀況再做決定，畢竟健康永願是第一考量。
林氏璧認為，「0+7」大方向是沒有問題的政策，時機點也沒太大問題，雖然很多人擔心確診數高，但不代表開放國門很危險，歐美國家也是在挺過一連串社區感染，大量人染疫、接種疫苗過後，才逐步開放邊境，「如果真的想出國很久的人這波就衝吧！」他也提醒，家中定期服用的常備藥物、快篩一定要帶出國，尤其是患有慢性病的人，這波出國最該擔心的其實不是染疫，而是染疫後可能造成的「重症」，才是必須關注的重點，他也點名慢性病患者和長者若想出國，一定要多考量好自身狀態，再去買機票。
今年8月中旬剛從泰國回來、9月底又到韓國洽公的服飾業者Alice，期間歷經2次「3+4」，她直言：「隔離真的蠻煩的，排定8天7夜的行程加上隔離後，等於半個月都會受影響，尤其對上班族而言，如果是特地請特休出國，那後面隔離3天有點浪費掉的感覺。」疫情爆發前大約半年出國1次的Alice，未來「0+7」開放後應該會選擇一直「衝衝衝」往外跑，「因爲國內外疫苗的普及和醫療的能力都已經到達一定程度，讓我感到很放心，但當然從自我防疫先做好，確保自己和身邊的人健康還是最首要的任務。」