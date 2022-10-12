2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

好想出國／該衝第一波？醫師警告：「這類人」最好緩緩

▲10/13開放入境「0+7」，等於入境後免隔離，消息一出轟動各界，不少因為疫情遲遲沒有出國的台灣民眾，已經迫不及待準備衝出國門。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲10/13開放入境「0+7」，等於入境後免隔離，消息一出轟動各界，不少因為疫情遲遲沒有出國的台灣民眾，已經迫不及待準備衝出國門。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-12 08:03:002022-10-12 09:31:49

行政院宣布10/13將開放入境，未來入境檢疫改「0+7」，等於入境後免隔離，消息一出轟動各界，想出國已經等到不耐煩的民眾迫不及待準備衝出國門。不過現在就出門適合嗎？根據《NOWnews今日新聞》日前舉行的民調顯示，超過8成的民眾還是「怕怕的」，畢竟對國外疫情了解不多，對於直衝第一波出國仍有顧忌。對此，台大醫院感染科前醫師、日本旅遊達人林氏璧認為，國門現在開放的策略「大方向」沒問題，相信台灣人已經做好準備了，但有慢性病的患者，此時出國得考量到染疫後可能引發重症，最好緩緩或仔細思考再決定。不過台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰則提醒，國門開放要衝第一波不是不行，但行李箱裡一定要準備好常備藥、快篩等防疫物品，做好百分百準備後再衝才是正確做法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇一峰指出，「0+7」過去就說過9月要實施，但現在延到10月，可見這個政策還是有依照疫情走向去做調整，依目前狀況來看，台灣流行的BA.5其實情況已經到上限，未來開放「0+7」要擔心的，大概只有國外的變種病毒株進入台灣，「但一波會比一波影響還低，所以現在要開國門並不是不行」。若以出國者的角度來看，蘇一峰認為，現在台灣的危險度和國外其實差不多了，國家未來要謹慎評估的，可能是針對帶來較高威脅的特地區域該如何應對，例如像印度這類可能當地有新變種病毒株出現的國家，那國人返台後是否仍要考慮做一些隔離的配套措施？而日本這種和台灣同樣流行BA.5，又沒有新變種病毒的國家，就維持「0+7」的運作，採取雙管齊下的管制做法，未來都值得探討。

國門終於開啟，回國免隔離情況下，適不適合衝第一波出國呢？對此蘇一峰認為，台灣人常常是一窩蜂想去做一件事，但大家真的悶太久了，想出國也不是不行，「因為就算現在衝出國門，疫情也不會消失！」他研判，這半年到1年國外的疫情應該還是持平，之後再慢慢衰減，如果是剛打完疫苗的人，抗體正強，現在出去反而還比較好。不過他仍建議，新冠疫苗有打到2劑以上再出國會比較好

蘇一峰也說，各國家對於防疫的標準有差，民眾出國時戴好口罩還是免不了，不僅能防新冠，也能預防秋冬可能爆發的流感，回國後密切注意自身狀況，與家人先保持適當距離，做好萬全準備，想衝第一波其實沒關係。而心中仍感到擔憂的民眾，大可先觀望後續狀況再做決定，畢竟健康永願是第一考量

林氏璧認為，「0+7」大方向是沒有問題的政策，時機點也沒太大問題，雖然很多人擔心確診數高，但不代表開放國門很危險，歐美國家也是在挺過一連串社區感染，大量人染疫、接種疫苗過後，才逐步開放邊境，「如果真的想出國很久的人這波就衝吧！」他也提醒，家中定期服用的常備藥物、快篩一定要帶出國，尤其是患有慢性病的人，這波出國最該擔心的其實不是染疫，而是染疫後可能造成的「重症」，才是必須關注的重點，他也點名慢性病患者和長者若想出國，一定要多考量好自身狀態，再去買機票。

今年8月中旬剛從泰國回來、9月底又到韓國洽公的服飾業者Alice，期間歷經2次「3+4」，她直言：「隔離真的蠻煩的，排定8天7夜的行程加上隔離後，等於半個月都會受影響，尤其對上班族而言，如果是特地請特休出國，那後面隔離3天有點浪費掉的感覺。」疫情爆發前大約半年出國1次的Alice，未來「0+7」開放後應該會選擇一直「衝衝衝」往外跑，「因爲國內外疫苗的普及和醫療的能力都已經到達一定程度，讓我感到很放心，但當然從自我防疫先做好，確保自己和身邊的人健康還是最首要的任務。」

好想出國／秋冬疫情強碰流感？醫：做好「2件事」免煩惱

好想出國／在外地怕染疫？醫師教你行李必備「5大神物」

好想出國／機票達人不藏了！便宜票靠「這2招」輕鬆入手

好想出國／解封別急飛日韓！機票達人推「這2處」搶便宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀