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LINE推出12大新功能總整理　LINE TV非會員可大螢幕收看

▲LINE今預購將推出12項新服務。(圖/記者周淑萍攝)
▲LINE今預購將推出12項新服務。(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-04 18:05:59

LINE 今(4)日舉辦年度記者會，由LINE台灣執行長陳立人分享旗下12項新的功能服務，包含主要的通訊軟體、貼圖、LINE TV、LINE Taxi、LINE 購物、LINE Bank等。LINE Bank 取得兼營產險業務核准，預告將切入車險業務；LINE TAXI 以綠能電動車為主推出「LINE TAXI星選科技車」服務；通訊軟體中推出「LINE發票管家」服務；同時預告將在LINE購物中推出拼團功能。整體而言改變相當有感，有哪些優惠與服務，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理出懶人包，一次看懂LINE最新服務。

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功能1：發票管家

「LINE發票管家」服務今日正式推出，讓用戶輕鬆整理雲端發票，自動對獎，以後不用再花時間整理發票或對獎。（但這樣會不會剝奪了大家對獎樂趣...）

功能2：安全通報

LINE於今年9月18日台東地震時，首次啟動危難時刻的「安全通報」功能。依據內部數據統計，地震期間共有多達1,500萬用戶藉此關注親友的通報狀態。

功能3：社群即時語音群聊

這項服務將於2023年上半年推出，「即時語音群聊」支援多人同時雙向交流，主持人與聽眾總人數可容納10,000人。

功能4：貼圖創作教學

今年第4季將首度推出創作教學節目「創DRAW大小室」，由知名主持人阿Ken和貼圖創作者們，傳授創作技巧和專業知識。

功能5：禮物群組送禮

11月底推出「LINE禮物群組送禮」功能，設定收禮人數後，便可一鍵將選購好的禮物分享到LINE群組。

功能6：拼團

LINE將台灣作為首發市場，預告在10月25日首度推出LINE購物「拼團」功能，不論是熟悉親友或陌生網友，兩兩成團，即時享有團購優惠。

功能7：LINE VOOM全螢幕直式

今天正式推出，以瀑布流呈現不間斷播放熱門長短影音。

功能8：全民影音創作功能

將於2023 年1月推出「全民影音創作功能」，只要10秒鐘即可在LINE VOOM打造創意短影音，剪輯配樂、貼圖裝飾一次搞定。

功能9：LINE TV非會員可在智慧型電視上免費觀看

10月15日起，LINE TV一般非付費會員可在智慧型電視上免費觀看有廣告的720P精彩節目，後續將陸續支援Android TV、Apple TV、與Samsung TV，不需要透過手機投影。

功能10：LINE TODAY聲量榜

今年9月推出戲劇評分、評論功能，10月起更將陸續推出「電影聲量榜」和「追劇聲量榜」，涵蓋國內外電影、影集與節目，透過影視策展、幕後故事、網友評價、追劇投票、藝人專題、映後直播等。也將開啟付費內容的服務，今年第4季將與讀墨合作銷售電子書，明年第一季與博斯開啟運動賽事的付費內容。

功能11：LINE Bank可線上投保

由於LINE Bank已經取得金管會許可兼營財產保險代理業務，預告LINE Bank網路投保服務將聚焦「客戶導向」、「簡化流程」、「智能通報」三個方向，來優化用戶體驗流程，最快年底就可以在LINE Bank投保汽機車保險業務。

功能12：LINE TAXI星選科技車

10月21日推出全新服務選項「LINE TAXI 星選科技車」，優先採用綠能電動車，且與國內知名的形象管理顧問合作，提供司機專業禮賓訓練以維持高規格服務品質，首波40台皆為Tesla。

▲LINE年會。（圖／記者周淑萍攝）
▲LINE 今(4)日舉辦年度記者會，由LINE台灣執行長陳立人分享旗下眾多服務的新功能。（圖／記者周淑萍攝）

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