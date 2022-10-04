錯過會後悔！3生肖女「最適合娶回家」　第2名旺夫又帶財

我是廣告 請繼續往下閱讀
屬虎女在個性上有點像個女漢子，很有自己的主見與想法，但屬虎女說話不會拐彎抹角，也不會算計他人，而且天性善良的屬虎女，做什麽事都會想到家庭跟老公，也因此幫夫運超級強，在外面也懂得給足老公面子，或許在家時還念著對方襪子亂丟丶衣服不摺，不過一旦到了外面，就會直誇老公的好，並願意做個小女人，令老公感到面子十足。
第四名丶生肖兔
屬兔女的個性總是溫柔賢淑，活潑不矯情，天生氣質就走高雅路線，也給人一股清新的感覺。而且屬兔女做人處事很有自己的一套，老人與小孩都會特別的喜歡，婚後屬兔女和家裡的每個人都能和睦相處。尤其對婆婆也很有自己的手腕，可以了解婆婆的心情和需求。誰能娶到這樣一位宜室宜家的好老婆，就是誰的福氣。
第三名丶生肖蛇
屬蛇女天生圓滑機靈，以外表而言，屬蛇女的身段窈窕丶風情萬種，有股獨特的魅力，在個性上來看，屬蛇女特別重感情，一旦愛上就是全心投入，可以扶持另一半努力向上，婚後屬蛇女也懂得好好的整理家務，天生旺夫又帶財，如果可以把屬蛇女娶回家，等同於把福氣給娶進門。這麽美麗又精明的女生，怎麽可以錯過呢？
第二名丶生肖豬
屬豬女本身就是個福氣多多的人丶並天生財旺，外表也是清麗又脫俗的。而且在婚後，屬豬女也會做好老婆的本分，專心為家庭付出，成為人人誇讚的賢妻良母。屬豬女也願意為心愛的男人改變自己，把老公當成英雄來崇拜，如果家中遇到困難，或是老公遇上了挫折，屬豬女絕對是二話不說，一肩扛起家計，使得老公心裡暖暖的。
第一名丶生肖牛
屬牛女的個性就像牛一樣，對愛情非常死心眼，不管對方是富是窮，一旦屬牛女認定了，就會願意為對方操勞一生。屬牛女憑著自己一股倔強的氣息，也不願服輸或為了現實低頭，如果家裡的條件不好，屬牛女也會努力的想辦法幫家中掙錢，同時一肩扛起所有的家務事，這麽優秀的屬牛女，錯過了，男人一定會後悔！（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。