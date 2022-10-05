身分證中2碼！燒肉加碼「烏魚子」吃到飽 1招嗑麻油雞胇
10月馬辣集團優惠開吃了沒？除了火鍋可享「生食級大干貝」吃到飽，對中身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），燒肉品牌還可以吃到「雲林北港烏魚子、北海道生食級大干貝」吃到飽。而且10月還有「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」新品寵客，秋冬補氣加菜啦。
快翻出你的證件！馬辣集團旗下日式燒肉品牌最新10月優惠曝光，10/1～10/30，含2成人以上同行，只要其一代表出示身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十月升級活動」，並於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有浮誇好料免費升級吃到飽，（本項優惠不得與其他方案、活動併用）。
熊一燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」；夯下去新潮和牛選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
網美級燒肉品牌哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案「美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；選擇指定方案「世界三大和牛」，除了有「雲林北港烏魚子吃到飽」外，還免費再送「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，（限量500瓶，送完為止）。
而且哞哞屋和牛燒肉10月還免費加菜「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽！將溫補不燥的黑麻油與老薑一同煸香後，再把肥碩的美國火雞胇及松阪豬下鍋翻炒，最後注入鮮美的柴魚高湯一起滾煮，讓Q彈米粒吸飽滿滿的麻油香氣，秋冬補氣正是時候，活動期間不限時段、人數及價位，到店用餐就通通吃得到喔。
另外，燒肉同話也推出10月「慶雙食 1010開吃吧」優惠，10/3～10/31平日期間，身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，即可享雙人或三人套餐9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐（和牛系列除外）最高下殺5折起，超划算獨享價1,010元。全台7家分店都適用（例假日恕不適用，同音恕不享優惠）。