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身分證中2碼！燒肉加碼「烏魚子」吃到飽　1招嗑麻油雞胇

▲10月馬辣集團除了火鍋可享「生食級大干貝」吃到飽，對中身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），燒肉可以「雲林北港烏魚子、北海道生食級大干貝」吃到飽；還有「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」秋冬補氣加菜。（圖／馬辣集團提供）
▲10月馬辣集團除了火鍋可享「生食級大干貝」吃到飽，對中身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），燒肉可以「雲林北港烏魚子、北海道生食級大干貝」吃到飽；還有「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」秋冬補氣加菜。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-05 09:00:002022-10-05 09:09:21

10月馬辣集團優惠開吃了沒？除了火鍋可享「生食級大干貝」吃到飽，對中身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），燒肉品牌還可以吃到「雲林北港烏魚子、北海道生食級大干貝」吃到飽。而且10月還有「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」新品寵客，秋冬補氣加菜啦。

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快翻出你的證件！馬辣集團旗下日式燒肉品牌最新10月優惠曝光，10/1～10/30，含2成人以上同行，只要其一代表出示身分證或健保卡號含「0、1」任中2碼（00、11，數字重複也可以）、或姓名內有「雙十國慶」任一字（可同音），只要提前至少1日訂位，並主動告知參加「十月升級活動」，並於用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有浮誇好料免費升級吃到飽，（本項優惠不得與其他方案、活動併用）。

熊一燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」；夯下去新潮和牛選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

網美級燒肉品牌哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案「美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；選擇指定方案「世界三大和牛」，除了有「雲林北港烏魚子吃到飽」外，還免費再送「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，（限量500瓶，送完為止）。

而且哞哞屋和牛燒肉10月還免費加菜「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽！將溫補不燥的黑麻油與老薑一同煸香後，再把肥碩的美國火雞胇及松阪豬下鍋翻炒，最後注入鮮美的柴魚高湯一起滾煮，讓Q彈米粒吸飽滿滿的麻油香氣，秋冬補氣正是時候，活動期間不限時段、人數及價位，到店用餐就通通吃得到喔。

另外，燒肉同話也推出10月「慶雙食 1010開吃吧」優惠，10/3～10/31平日期間，身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，即可享雙人或三人套餐9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐（和牛系列除外）最高下殺5折起，超划算獨享價1,010元。全台7家分店都適用（例假日恕不適用，同音恕不享優惠）。

▲熊一燒肉10月推出免費享受「北海道生食級干貝吃到飽」或0元升級「卜卜蜆雞腿鍋」優惠活動。（圖／馬辣集團提供）
▲熊一燒肉10月推出免費享受「北海道生食級干貝吃到飽」或0元升級「卜卜蜆雞腿鍋」優惠活動。（圖／馬辣集團提供）
▲哞哞屋和牛燒肉把滿滿「雲林北港烏魚子」端上桌。（圖／馬辣集團提供）
▲哞哞屋和牛燒肉把滿滿「雲林北港烏魚子」端上桌。（圖／馬辣集團提供）
▲哞哞屋和牛燒肉10月推出暖冬補氣新品「麻油雞胇松阪豬泡飯」。（圖／馬辣集團提供）
▲哞哞屋和牛燒肉10月推出暖冬補氣新品「麻油雞胇松阪豬泡飯」。（圖／馬辣集團提供）
▲不只教師節有優惠，身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，燒肉同話套餐享9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐最高下殺5折起。與這一小鍋10/13同一天生日的壽星，鍋物套餐只要5折就能開吃。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲身分證姓名對中「雙、十、國、慶」任1字，燒肉同話套餐享9折優惠；「中2字」可享雙人燒肉套餐最高下殺5折起。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

馬辣身分證中2碼大干貝吃到飽　「雙十國慶」同音有優惠

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