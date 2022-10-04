助攻侯友宜！博士學位爭議　藍委曬警大回文：修業合規

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游毓蘭進一步曬出警大回文：「一 、侯友宜於1999年報考警察大學犯罪防治研究所博士班資格，招生委員會根據當時的相關規定，法律授權組成之審查委員認定同等學力部分，認符合當年招生簡章報考博士班入學資格之規定，而入學甄試口試的委員七位有大法官、教育部次長、外校的專家學者組成，極為嚴謹慎重」。
「二、犯罪防治研究所博士生修業年限為三至七年，經查侯友宜之博士班修業時間為五年，符合相關規定…另經查侯市長之論文研究、指導教授與審查委員之組成，均符合當時之規定，並無違反程序或學術倫理之處」。
游毓蘭解釋，早在1972年大學法修正，當時第34條就有學士得逕行攻讀博士規定，無論警大或前身中央警官學校，向來鼓勵實務與警政學術研究結合；因此1999年犯罪防治所博士班時的招生簡章規定：「從事法務警政…相關工作公務員年資累計滿10年」，已有18年從警經驗侯友宜報考，也通過嚴格的資格審查，當然可逕行攻讀博士。
游毓蘭說，一個正常的學位授予訊息澄清，卻因捲林佳龍吹響號角的選戰攻防，而成為剪不斷、理還亂的糾葛，令人質疑警大立場不公。她透露過去這10天，收到無數學長、同學與學弟妹，甚至是社會大眾的殷殷垂詢，都懷疑警大被政治介入施壓，竟連侯友宜校友資格都不敢據理陳述。
最後，游毓蘭提到，警大是她的母校和過去職涯主要場域，更是她的根與家，經此事件盼警大能淬鍊出更成熟的媒體處理SOP。游毓蘭呼籲內政部、行政院，不該以長官身分對警大下政治指導棋，因為如果警大校長必須學諸葛孔明觀星象、看政治顏色，還能期待訓練出的警察幹部，能做行政中立、不畏權勢治安守護者？