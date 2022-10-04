大同醫院健走賽　急診帥護狂走900萬步獲雙料冠軍

大同醫院為提倡同仁養成運動習慣，特別舉辦為期三個月的跨產業明星運動會競賽。同仁熱烈響應共有254人參與，三個月共累計健走1億6千6百67萬3千零8步，相當於繞行台灣88圈。其中拿下雙料冠軍的護理師李育丞，三個月狂走900萬步，更成功減重18.2公斤。
大同醫院與緯創醫學運用「health365健康照護平台APP」共同舉辦為期三個月的跨產業明星運動會競賽，首創「醫療人」VS「科技人」的健康PK競賽，比賽結果出爐，由醫療人勝出。大同醫院更榮獲衛生福利部國民健康署111年「醫院創意健走方案」的第一名。
此次競賽拿下「健走」與「減重」雙料冠軍的得主為大同醫院急診室護理師李育丞，除了每日步行超過10公里上下班，還另外加碼每天跑步20公里，參賽期間共累計900萬步，相當於繞行台灣近5圈，成為「大同健走王」；而曾被準岳父嫌體重過重有雙下巴的他，也在3個月內減重18.2公斤，同時拿下「大同減重王」的稱號。另一名急診護理師林妍寧也從59公斤成功瘦身到45公斤。
大同醫院院長傅尹志特別提醒，民眾健走時要特別注意姿勢，不可以彎腰駝背，否則引起會腰部負擔；另外，健走若要加快速度，雙腿要保持彈性，不要跨大步，而是要快步走；此外，健走要腳跟先著地，才不會造成膝蓋惡化。