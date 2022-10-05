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王心凌低調回台灣了！姐妹聚會照片曝　全素顏模樣網驚呆

▲藝人王心凌因為參加陸綜《乘風破浪》人氣爆紅，代言、新節目都邀約不斷。（圖／天晴娛樂提供）
▲藝人王心凌因為參加陸綜《乘風破浪》人氣爆紅，代言、新節目都邀約不斷。（圖／天晴娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-10-05 07:03:40

藝人王心凌因為參加陸綜《乘風破浪》人氣爆紅，甚至在最後也真的奪下冠軍，讓她代言、新節目邀約不斷。然而近日她工作告一段落，低調回到台灣，IG一個月沒有發文的她終於更新，貼出與姐妹們私底下合照，讓不少粉絲驚呼「姐的狀態會不會太好.....好羨慕」、「終於等到姐的發文了QQ」。

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王心凌日前在IG上發文指出「35好友久違的Zumba！動起來」只見貼出的照片，包括圈內好姐妹黃小柔、張棋惠、錢帥君等人都在內，一行人約跳舞，看起來都是滿頭大汗，不過大夥幾乎全部都素顏，看起來氣氛相當好。

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▲王心凌低調回台灣，與圈內好友們一同約跳舞，素顏狀態超好讓粉絲驚呆。（圖/王心凌IG）
而由於王心凌將近一個月再次更新IG，且還是低調回台的發文，讓不少粉絲紛紛留言「姊，妳終於肯營業啦！」、「哈哈哈還想說怎麼停更這麼久XD希望能盡快看到姊在台灣活動」、「YOYOYO Cindy北北終於發文了」、「姐的狀態會不會太好.....好羨慕」、「怎麼素顏還可以如此美啊」、「素顏還可以這麼美，真的羨慕」。

而在王心凌在《乘風破浪的姐姐》第三季奪下冠軍人氣翻漲之後，近日第四季的「擬定邀請名單」也在網路上瘋傳，像是包括孫燕姿、鄭秀文、范瑋琪、林依晨、湯唯、韓星Jessi等等，不少驚呼與第三季相比，豪華程度又更往上，雖然名單被懷疑是炒作，但也有不少網友相當期待第四季的開播，相信同樣會有王心凌這樣的人物會再次出現爆紅。（編輯：張嘉哲）

▲王心凌唱跳《愛你》，讓人陷入回憶殺。（圖／翻攝《乘風破浪》微博）
▲王心凌參加乘風破浪的姊姊唱跳《愛你》，讓人陷入回憶殺，一舉再度走紅。（圖／翻攝《乘風破浪》微博）

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