下水道救出「8隻萌狗」！獸醫檢查愣：這不能養快放回去
有些特別有愛心的民眾，如果在路邊發現小貓小狗都會伸出手救援，不過近日在美國科羅拉多州，也民眾卻發現有整群的小萌狗落單，於是通報消防隊救援，最後也成功救出。不過將其救出的小萌狗送到獸醫院檢查時，卻被獸醫表示「這個不能養，要盡快放回原處」，因為這些不是狗，而是「紅狐」的寶寶。
根據《CBS Colorado》報導，美國科羅拉多州的科羅拉多泉（Colorado Springs）消防隊日前獲報，有民眾表示在下水道發現8隻黑色拉布拉多幼犬，但周圍並未看見狗媽媽，於是消防員佛漢（Brian Vaughan）立刻和同事前往救援。
到場之後他們推測小萌狗們應該是被遭到遺棄，於是全部從下水道中拯救出來，並送去人道協會（Humane Society）進行檢查，還有確認品種，沒想到獸醫檢查真相反轉，這些小萌狗根本不是「拉布拉多幼犬」而是「紅狐的寶寶」。
獸醫建議，應該將這些狐狸幼獸放回原處，因為狐狸媽媽應該是外出覓食，回來時可能會找不到牠的孩子；然而如果狐狸媽媽一直沒有回來，這些小狐狸仍會被帶到專業動物庇護機構照顧。影片曝光後，不少網友也紛紛驚呼「真的很像狗....好容易搞錯」、「mmm...鬧了個烏龍」、「狐狸應該是沒辦法養的吧？建議還是聽取獸醫建議放回去」。（編輯：張嘉哲）