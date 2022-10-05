2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中IKEA竟藏「空中花園」！超狂視角照曝　網友歪樓朝聖

▲近日有網友發現台中IKEA的頂樓藏有「空中花園」，引起討論。（圖/爆料公社）
▲近日有網友發現台中IKEA的頂樓藏有「空中花園」，引起討論。（圖/爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-10-05 07:56:51

廣受臺灣民眾喜愛的家具家飾用品賣場IKEA，近幾年積極在各分店設置節能裝置，走向資源再生、永續發展的經營理念。然而近日，就有網友分享自己發現在台中IKEA頂樓，藏有一座「神秘的空中花園」，結果貼文完全歪樓，不少人直呼「你這個視角......住在雙橡園1617豪宅裡嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「原來台中IKEA頂樓有空中花園」只見照片中，看到IKEA頂樓設計得像一座綠意盎然的花園，其所鋪設的大面積草坪，搭配平滑的水泥道路，讓網友笑稱「怎麼有駕訓班場地得感覺」，不過目前該空中花園並未開放參觀。

貼文一出，網友紛紛回應「要找出口都很難了，最好還能找到空中花園」、「笑死，應該是沒有開放參觀啦，還蠻特別的」、「認真覺得全台各地IKEA可以辦密室逃脫比賽，玩到你不要不要的」、「我真的不關心什麼空中花園，IKEA的動線就是逼你要從頭逛完，上次去差點崩潰」、「高雄頂樓也有太陽能板哈哈，第一次看到空中花園的」。

IKEA高雄店頂樓設置太陽能發電系統。 圖／IKEA提供
▲事實上，為落實資源再生、永續發展的經營理念，IKEA高雄店頂樓也有設置太陽能發電系統。（圖／IKEA提供）
然而比起關心IKEA的動線跟空中花園，更多內行人發現，該網友發出照片的視角，是位處對面豪宅「雙橡園1617」的俯瞰視角，紛紛歪樓表示「空中花園根本不是重點，你在雙橡園1617拍照各位怎麼看？」、「這個視角是雙橡園，南屯最貴」、「能在1617上面拍照的，看來是狠角色」、「這視角是在低調炫富吧....看起來是雙橡園1617視角喔！」、「我服你！1617的視角完勝空中花園」。

而說到「雙橡園1617」是位處台中南屯區的豪宅，根據實價登錄的紀錄，一年平均成交價格每一坪要價58.53萬，過去因為雙橡園推出的「豪宅3.0」頂級私宅服務，首創「一日六餐」全天候服務，更延攬台北世貿聯誼社行政總主廚賴遠輝坐鎮，不用出門就有專人將高檔菜品送到家，當時就在房界掀起一波討論，是相當高級且有質感的豪宅。（編輯：張嘉哲）

▲
▲「雙橡園1617」是位處台中南屯區的豪宅，根據實價登錄的紀錄，一年平均成交價格每一坪要價58.53萬。（圖/Google Map）

獨／搭捷運驚遇「明朝皇帝」！本尊找到了　質感穿搭超強

NET五件三折亂鬥！員工不忍了　揭上班內幕「超想離職」

下水道救出「8隻萌狗」！獸醫檢查愣：這不能養快放回去

停紅燈遇火辣重機妹！「178萬車身」超驚人　本尊神到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀