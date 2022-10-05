台中IKEA竟藏「空中花園」！超狂視角照曝　網友歪樓朝聖

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貼文一出，網友紛紛回應「要找出口都很難了，最好還能找到空中花園」、「笑死，應該是沒有開放參觀啦，還蠻特別的」、「認真覺得全台各地IKEA可以辦密室逃脫比賽，玩到你不要不要的」、「我真的不關心什麼空中花園，IKEA的動線就是逼你要從頭逛完，上次去差點崩潰」、「高雄頂樓也有太陽能板哈哈，第一次看到空中花園的」。
然而比起關心IKEA的動線跟空中花園，更多內行人發現，該網友發出照片的視角，是位處對面豪宅「雙橡園1617」的俯瞰視角，紛紛歪樓表示「空中花園根本不是重點，你在雙橡園1617拍照各位怎麼看？」、「這個視角是雙橡園，南屯最貴」、「能在1617上面拍照的，看來是狠角色」、「這視角是在低調炫富吧....看起來是雙橡園1617視角喔！」、「我服你！1617的視角完勝空中花園」。
而說到「雙橡園1617」是位處台中南屯區的豪宅，根據實價登錄的紀錄，一年平均成交價格每一坪要價58.53萬，過去因為雙橡園推出的「豪宅3.0」頂級私宅服務，首創「一日六餐」全天候服務，更延攬台北世貿聯誼社行政總主廚賴遠輝坐鎮，不用出門就有專人將高檔菜品送到家，當時就在房界掀起一波討論，是相當高級且有質感的豪宅。（編輯：張嘉哲）