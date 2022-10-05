清原紫芋波波沙「買一送一」10月優惠曝 烏弄也買一送一
清原芋圓才剛推芋頭新品「纖女燕芋、芋見椰爺」，限時推出購買新品即贈「半價優惠券」，等於喝一杯清原只要33元，優惠只到今天！10月有兩間新店開幕，更大方祭出6款手搖飲買一送一，超人氣紫芋波波沙、芋頭沙西米露、冬瓜小芋圓等通通拿來送，料多超有誠意。越來越多粉絲的烏弄UNOCHA邁向12週年，也推出買一送一好康連喝兩天。
清原芋圓全新以經典芋泥打造可以喝的下午茶甜品「纖女燕芋、芋見椰爺」，首次攜手新加坡職人Oatside來自100％澳洲高品質的燕麥奶，以融合堅果與麥香的高纖膳食纖維，搭配清原芋圓招牌3寶，Q彈西米露、軟糯燕麥及一大顆經典芋泥球，打造成「纖女燕芋」。「芋見椰爺」則以濃濃南洋風味椰漿、芋泥、芋頭球搭配濃厚鮮奶，喝一口就能戴上白鬍子。10/3～10/5限3天購買新品即贈「半價優惠券」，等於一杯清原只要33元就能喝到；10/6～11/6於粉專留言Tag兩位好友，還有機會抽iPhone 14手機。
10月清原芋圓有兩間新店開幕，更大方祭出6款手搖飲買一送一，雲林麥寮橋頭店10/6～10/8試營運可享「指定品項買一送一」，10/6芋頭沙西米露、10/7原味茗茶系列、10/8雙芋冰嫩仙草凍，爽快喝起來；10/10當天還有開幕慶，到店消費打卡評論即贈「原味嫩仙草凍」1份，（限到店購買，數量有限售完為止）。
清原芋圓萬華中華店也將於10/6～10/12試營運，加入LINE好友/臉書打卡或google評論5星，即送「原味嫩仙草凍或原味茗茶」一份；10/20～10/22開幕慶可享「指定品項買一送一」，10/20紫芋波波沙、10/21青茶那一杯、10/22冬瓜小芋圓，連最有人氣的紫芋波波沙都拿來送，相當有誠意。
另外，創始於高雄的烏弄，慶祝即將12歲生日，10/5(三)～10/6(四)限2天「買一送一」優惠（至當日18:00），活動期間內，只要購買新品「不失眠無咖啡因系列」不苦蕎麥茶或黃金菊花茶乙杯，即贈送「單品茶」乙杯，單品茶系列包括名間鄉冬片仔、金萱烏龍、烏弄‧四季春、碧螺春‧綠 、十八胭脂紅玉 、著涎金萱紅都可任選，（手採阿里山金萱需另加10元。優惠限來店購買、僅限L杯，每人限購2組）。
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