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熊貓外送比賽搶iPhone！冠軍是「大咖網紅」　本人證實了

▲外送平台Foodpanda日前推出「叫foodpanda送～訂單錦標賽」活動，冠軍獎勵為iPhone 14 Pro，吸引不少人參加。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲外送平台Foodpanda日前推出「叫foodpanda送～訂單錦標賽」活動，冠軍獎勵為iPhone 14 Pro，吸引不少人參加。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-10-05 09:39:152022-10-05 09:41:27

外送平台Foodpanda日前推出「叫foodpanda送～訂單錦標賽」活動，客人只要再活動期間完整指定金額訂單，每一個量級區間最高訂單數量的人，就能夠獲得iPhone 14 pro，活動在上週開始之後就有許多人參加，然而官方也在第一週活動結束後，搶先透露目前排名給民眾參考，沒想到最高量級的冠軍竟然是「百萬YouTuber蔡阿嘎」，甚至釣出本人證實，讓網友相當驚訝。

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熊貓外送官方日前在臉書上貼文「叫foodpanda送～訂單錦標賽戰機快報！激烈的挑戰經過一週，快來看看自己上榜沒！距離iPhone 14 Pro最近的是你嗎?」只見貼出的圖表當中，一共有12個量級區間的排名，每個排名都有其前三名跟第三十名，如果你是在這中間的訂單數，也就會在三十名的排名內。

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▲熊貓外送日前公布訂單錦標賽目前排名，其中最高量級1800元一單的冠軍目前竟是「蔡阿嘎」。（圖/Foodpanda臉書）
然而驚人的是，在最高量級「每張單必須達到1800元的區間中」，該名冠軍的用戶名寫著「蔡O嘎」，在一個禮拜內就刷了11張超過1800元的訂單，也等同於是逼近兩萬塊錢的價碼，由於名稱太特別，加上前陣子蔡阿嘎包下工作室的餐費一個月，疑似就是為了拼該活動冠軍，讓網友紛紛回應「咦？第一名該不會是幸福企業老闆蔡阿嘎？」、「第一名是不是蔡阿嘎啦？」

▲蔡阿嘎帶著蔡桃貴出來投票。（圖／取自蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎參加外送平台舉辦的訂單錦標賽，目前取得領先獲得第一名。（圖／取自蔡阿嘎臉書）
隨後，蔡阿嘎也出面證實表示「沒錯！嘎哥就是第一名」讓粉絲相當驚訝直呼「1800的訂單11筆，這財力根本沒人能比」、「但是按照這個節奏......也等於是花錢買了iPhone 14 Pro啊嘎哥XD」、「一臉台幣戰士攻佔遊戲排行榜的感覺」、「嘎哥真的厲害了」而仔細看日前蔡阿嘎發出的動態，也確實許多訂單都超過1800元，應該有被納入活動計分當中，就看10月底阿嘎能不能成為冠軍拿到iPhone 14系列新機囉！（編輯：張嘉哲）

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▲蔡阿嘎日前發出包下員工整月餐費，許多訂單真的都超過1800元，力拼最高量級冠軍。（圖/蔡阿嘎IG）

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