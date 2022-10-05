新加坡女露「美背、側乳」逛街！疑被阿姨追罵 網力挺
日常穿著性感服裝代表著不檢點嗎？新加坡粉專近日分享一則影片，畫面中能看到一位身著粉色連衣裙的長髮女子正走在百貨公司，引人注目的是當她轉過身，印入眼簾的是一整片美背及側乳，接著就聽到有婦人在鏡頭後追罵「妳最好把衣服給我穿好」、「我警告妳」，引起熱議。
臉書專頁「Trust Me, I'm Singaporean」於2日發布影片，內容是一名女子正走在商場，凹凸有致的身材令她穿著的細肩帶粉色連衣裙更為顯眼，且裙子背面採大膽設計，直接露出一整片美背，側邊還能隱隱約約看到側乳，非常火辣。接著影片中傳來一名婦人大聲數落她的聲音「妳最好把衣服給我穿好」、「我警告妳」、「這不是一件得體的洋裝」，不過女子並無理會，而是轉過身對鏡頭笑。
該影片曝光後引起眾人討論，多數人都留言力挺女子，「作為一個女人，我覺得她看起來很漂亮，沒有錯...」、「如果有什麼不妥，那就是阿姨的聲音和行為」、「我認為在公共場合穿著得體是必須的，但阿姨的行為更不合適」、「情商高，我是說那個女孩」、「她沒有違反任何法律，對吧？不管怎樣，我覺得她很適合這件衣服，她創造了美麗的景色來安慰公眾」、「你有她的ig嗎」。
不過有網友提出，該影片其實有被剪接進另一段影片的聲音，故質疑此為假影片「你們都知道這個聲音來自幾年前的另一個影片吧？」、「這只是挪用另一個影片的聲音...」、「我認為他們是因為好玩才製作這個影片，婦人的聲音是來自另一個影片」。 （編輯：李惠婷）