獨／錢櫃芭樂嬤跪許明杰！目擊證人現身了　還原衝突內幕

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然而就在許明杰今（5）日出面道歉表示會戒酒，並且先暫停演藝活動後，網友砲轟仍不間斷，認為他欺負老人，不懂得敬老尊賢。不過《NOWnews》訪問到事件發生時的目擊證人許先生，他透露當時他們也是一行人正巧唱完歌要離開錢櫃，結果就看到明杰與芭樂嬤起衝突。
許先生還原當時情況，透露芭樂嬤不斷地要明杰購買6片50元甚至是100元的芭樂，但明杰一開始就已經表明「不用，不要打擾我」，隨後芭樂嬤還是死賴著不走，明杰可能因為有喝酒就以大音量說「別再打擾我了」，結果芭樂阿嬤就突然下跪.....讓在場的人也相當錯愕。
至於影片中明杰和阿嬤互跪比收入，又對警察大聲說話，許先生則表示在場聽下來感覺「明杰跟阿嬤比收入並不是真的在比較，而是知道這個芭樂嬤的人都知道她就是詐騙慣犯，經常高價販售芭樂給客人，明杰只是以此比喻來按指這件事情，而對警察講話確實比較大聲，但絕對沒有謾罵」。
許先生感嘆的說「只要在場的人會知道發生什麼事，錄影的人從阿嬤跪下開始錄影，根本看不清楚事情的原貌，我自己也買過那個阿嬤的芭樂兩次，還吃到拉肚子，第三次被推銷沒有買時，也被阿嬤說『沒錢唱什麼歌』內心聽了不好受，相信只要有去西門町錢櫃唱過歌的人都一定知道這號人物，希望各位網友能審慎發言」許先生也說「我沒有袒護明杰，但對於我來說，他今天的道歉我認為是對直播飆罵警察的道歉，跟阿嬤的衝突過程，我相信在場看完全程的人都知道是誰對誰錯」。（編輯：張嘉哲）