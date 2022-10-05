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獨／錢櫃芭樂嬤跪許明杰！目擊證人現身了　還原衝突內幕

▲藝人許明杰3日凌晨酒後和西門町兜售芭樂的阿嬤起爭執，兩人鬧到當街跪在地上，引起外界關注。（圖/許明杰臉書）
▲藝人許明杰3日凌晨酒後和西門町兜售芭樂的阿嬤起爭執，兩人鬧到當街跪在地上，引起外界關注。（圖/許明杰臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-05 10:57:34

藝人許明杰3日凌晨酒後和西門町兜售芭樂的阿嬤起爭執，兩人鬧到當街跪在地上，驚動警方到場處理，引起各界關注。而雖然許明杰今（5）日已經道歉認錯，但仍然備受網友砲火猛攻。《NOWnews》記者訪問到當下目擊證人，清楚還原當時整個事發經過。

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回顧此次事件，許明杰3日凌晨酒後遇到在西門錢櫃兜售芭樂的阿嬤，兩人因不明原因起口角爭執，據《東森新聞》報導，當時阿嬤下跪可憐地說「阿嬤給你跪，不要找阿嬤的麻煩」，許明杰則回問「那你有沒有找我麻煩」最後也下跪，與阿嬤互比收入，後來警方到場處理，許明杰表示「警察先生，你都不管喔」，最後友人忙將許明杰拉開、致歉，酒後失態引起爭議。

▲許明杰直播失控罵警察，出面道歉。（圖／翻攝自Instagram／許明杰 BrenT）
▲許明杰事後直播失控罵警察，出面道歉。（圖／翻攝自Instagram／許明杰 BrenT）
然而就在許明杰今（5）日出面道歉表示會戒酒，並且先暫停演藝活動後，網友砲轟仍不間斷，認為他欺負老人，不懂得敬老尊賢。不過《NOWnews》訪問到事件發生時的目擊證人許先生，他透露當時他們也是一行人正巧唱完歌要離開錢櫃，結果就看到明杰與芭樂嬤起衝突。

許先生還原當時情況，透露芭樂嬤不斷地要明杰購買6片50元甚至是100元的芭樂，但明杰一開始就已經表明「不用，不要打擾我」，隨後芭樂嬤還是死賴著不走，明杰可能因為有喝酒就以大音量說「別再打擾我了」，結果芭樂阿嬤就突然下跪.....讓在場的人也相當錯愕。

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▲許明杰近日在西門錢櫃與芭樂嬤發生口角，備受各界討論。（圖/許明杰臉書）
至於影片中明杰和阿嬤互跪比收入，又對警察大聲說話，許先生則表示在場聽下來感覺「明杰跟阿嬤比收入並不是真的在比較，而是知道這個芭樂嬤的人都知道她就是詐騙慣犯，經常高價販售芭樂給客人，明杰只是以此比喻來按指這件事情，而對警察講話確實比較大聲，但絕對沒有謾罵」。

許先生感嘆的說「只要在場的人會知道發生什麼事，錄影的人從阿嬤跪下開始錄影，根本看不清楚事情的原貌，我自己也買過那個阿嬤的芭樂兩次，還吃到拉肚子，第三次被推銷沒有買時，也被阿嬤說『沒錢唱什麼歌』內心聽了不好受，相信只要有去西門町錢櫃唱過歌的人都一定知道這號人物，希望各位網友能審慎發言」許先生也說「我沒有袒護明杰，但對於我來說，他今天的道歉我認為是對直播飆罵警察的道歉，跟阿嬤的衝突過程，我相信在場看完全程的人都知道是誰對誰錯」。（編輯：張嘉哲）

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