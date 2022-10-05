手機全給看！他靠「Line功能」偷吃超自豪：完全不懷疑我

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接著男同學向原PO說明，自己之所以能毫無芥蒂地將手機給女友看，是因為他利用Line的隱藏功能，將那些女生通通從列表中隱藏，而且他與女友天天會見面，加上平時報備的動作，女友完全沒想到他會做出劈腿的行為。原PO因此大受震驚，認為以後交網都要去看一下男友的Line隱藏名單，「反正去看一下不會有損失的，要嘛可以好好相信男友，不然就是可以擺脫渣男」。
文章發出後引起不少人討論，就有許多人真的藉由此功能發現另一辦出軌，「過來人經驗。男友對我超級超級好，每天接送、報備、訊息，除了在上班能秒回就會秒回，但打開隱藏發現喝茶紀錄⋯ 我不是沒有給他，我甚至第一次就是給他，我到現在還是想不透為什麼男友會這樣，啊！是前男友了」、「我分享一下，我的手機都正大光明的給我另一半看，但是我另一半的都不肯給我看，直到我去看他的隱藏跟電腦版的Line，一堆人在曖昧欸！還說都是我的錯不陪他，我幾乎一天24小時都在他身邊，現在是前任了，反過來跟我討快百萬，我無言」。
但不少人認為這行為侵犯隱私，甚至一點幫助都沒有「學會放過自己吧！疑神疑鬼查東查西，再怎麼會查，要出軌的一樣會出軌」、「這什麼毫無隱私權的噁心想法」、「偷看隱私一律分手」、「有些聰明一點的直接刪除，連痕跡都不會留」。 （編輯：李惠婷）