兩次心肌梗塞才發現！？知、驗、治防骨髓增生性腫瘤！

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常見症狀別輕忽！認識骨髓增生性腫瘤種類
台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會侯信安理事長說明，骨髓增生性腫瘤是因為後天基因突變導致造血異常增生的血液腫瘤。可由一般血液採檢發現紅血球、白血球與血小板數目異常，常見種類包括真性紅血球增生症、原發性血小板增生症、原發性骨髓纖維化、慢性骨髓性白血病。
・真性紅血球增生症：主要是紅血球增生，但也有血小板、白血球增多的問題
・原發性血小板增生症：主要是血小板增生
・原發性骨髓纖維化：骨髓間質中纖維細胞不正常增生，造成造血組織被取代
・慢性骨髓性白血病：骨髓製造過多白血球
因為受到血球數、細胞激素異常及脾臟腫大影響，患者會產生許多臨床症狀，且不具特異性、難發現，以下是骨髓增生性腫瘤可能出現的症狀：
・頭痛、頭暈、眩暈
・耳鳴、視力模糊
・皮膚發紅、搔癢（洗澡後明顯）
・疲倦、活動力不佳、注意力不集中
・骨頭痛、發燒、易感染
・出血（流鼻血、血尿等）
・體重減輕、腹部不適
兩次心肌梗塞才發現！？及早就醫慎防併發症
值得注意的是，即便在西方先進國家，從出現症狀到就醫確診，平均需花費兩年，其中超過6成是因為出血或是血栓事件才確診！嘉義長庚紀念醫院血液腫瘤科骨髓增生性腫瘤治療暨研究中心陳志丞主任表示，隨著時間推進，疾病可能進展成續發性骨髓纖維化；最危險的就是急性血癌，預後相當不佳。
陳主任曾收治一名40歲患者，在半年內連續發生兩次心肌梗塞，但因為沒有三高等風險因子，遲遲檢查不出問題。後來經抽血發現是血球異常，才轉介至血液腫瘤科確診為骨髓增生性腫瘤。
高危族群有健保！翻轉預後「髓」即開始
目前骨髓增生性腫瘤治療是依血栓發生風險區分高低危險族群。低風險族群一般會採取放血治療，同時合併使用阿斯匹靈，降低併發症風險；高風險族群除了放血治療，還需合併口服化療藥物或是干擾素治療，除了對血球數目的控制外，持續使用長效型干擾素治療可讓骨髓結構正常化及基因突變量減少，將有機會改變疾病病程。目前健保署已於9月1日通過，針對部分極高危險、對傳統治療效果不好的族群提供健保給付。
今年80歲的黃太太，在四年前確診罹患真性紅血球增生症，一開始檢查以為是抽血樣本遭污染，造成血液報告異常；直到第二次檢驗報告仍異常，才發現是生病了，需要轉診到醫學中心治療。起初為避免中風，需接受放血治療，但因為年齡高，頻繁抽血會造成體力下降、無法正常生活。後來經討論接受長效干擾素治療，現在平日活動完全都不受這個疾病影響，早上去公園運動、偶爾參加社團活動，日子過得很甜美！
最重要的是及早發現、及早治療，透過「知、驗、治」來翻轉骨髓增生性腫瘤。為了讓更多民眾認識骨髓增生性腫瘤，現在骨髓增生性腫瘤關懷協會也有成立網頁，期許能結合各方資源，一同為台灣的骨髓增生性腫瘤疾病邁向下一個里程碑。
更多衛教資訊請點擊網址〈台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會(TMPNA)〉
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