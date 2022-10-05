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內幕／基隆一級戰區！蔡適應頻出招　謝國樑民調仍領先

▲基隆成一級戰區，選戰激烈，目前謝國樑民調仍維持領先。（圖／資料照片）
▲基隆成一級戰區，選戰激烈，目前謝國樑民調仍維持領先。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-10-05 14:58:222022-10-05 15:00:00

年底基隆市長選戰短兵相接，民進黨基隆市長參選人蔡適應陣營近日猛打國民黨基隆市長參選人謝國樑疑似利用金星國際涉德信洗錢案，地方人士指出，近日年代出爐最新民調顯示，謝國樑支持度仍贏蔡適應近6個百分點，顯示儘管綠營因選情不佳而猛出招，仍未影響謝國樑在基隆的支持度；謝國樑陣營人士評估，最後選戰輸贏結果應會在6.7個百分點之內，最後階段靠與其他縣市長合體連線，以及黨內大老站台，維持熱度、拉抬氣勢。

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基隆市長選情白熱化，也成為選戰「一級戰區」，藍綠陣營近日頻頻出招，國民黨攻蔡適應團隊有黑道背景，且親信家族多次在蔡適應擔任立委期間接標案、甚至疑似介入施壓國防部賤賣土地圖利黑道；民進黨則緊咬謝國樑利用金星國際涉德信洗錢案。地方人士指出，蔡適應陣營已經猛打洗錢案兩週，幾乎是一週七天打五天的情況，蔡適應日前更親上火線攻洗錢案，登上親綠媒體頭版，就是想要放手一搏、力挽頹勢。

但根據年代在9月28日至30日所做的民調可見，謝國樑支持度31.3％，仍贏過蔡適應的25.6％，顯示蔡適應攻擊金星案民眾十分無感，也沒有獲得綠營想要的成效。

而綜觀過去各家民調，謝國樑支持度基本上維持在3成5到4成之間，蔡適應則是2成到2成5左右，目前民調顯示，未表態率大約是3成，地方人士指出，基隆的投票率本就偏低，不表態綠差不多反應真實投票情況。

地方人士認為，謝國樑陣營基本上就是冷處理此事，質疑者應該提出有力證據，而不是無端牽扯，還反要被抹黑者自己自清？更何況，洗錢是公訴罪，若真的如對手陣營所言，檢調也會啟動調查。

綠營日前對外放話稱蔡適應民調已經領先，地方人士分析，從蔡適應團隊連日猛攻，就知道誰才是領先者，如果蔡適應真如他們所言領先，為何需要連日攻擊謝國樑呢？

地方人士指出，謝國樑從一開始參選時，僅與蔡適應維持平盤，現在已經逐漸領先，最重要的就是謝國樑勤走基層，好多地方的民眾都說已經拿了5、6次謝國樑的面紙，但一次都沒看到蔡適應，這就是兩人最大差異。

接下來到選戰最後階段，謝國樑也會開始與新北市長侯友宜、台北市長參選人蔣萬安等縣市長合體，另前總統馬英九等黨內大咖也會站台輔選，拉抬聲勢，希望贏得最後勝選。

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