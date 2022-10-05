內幕／基隆一級戰區！蔡適應頻出招　謝國樑民調仍領先

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但根據年代在9月28日至30日所做的民調可見，謝國樑支持度31.3％，仍贏過蔡適應的25.6％，顯示蔡適應攻擊金星案民眾十分無感，也沒有獲得綠營想要的成效。
而綜觀過去各家民調，謝國樑支持度基本上維持在3成5到4成之間，蔡適應則是2成到2成5左右，目前民調顯示，未表態率大約是3成，地方人士指出，基隆的投票率本就偏低，不表態綠差不多反應真實投票情況。
地方人士認為，謝國樑陣營基本上就是冷處理此事，質疑者應該提出有力證據，而不是無端牽扯，還反要被抹黑者自己自清？更何況，洗錢是公訴罪，若真的如對手陣營所言，檢調也會啟動調查。
綠營日前對外放話稱蔡適應民調已經領先，地方人士分析，從蔡適應團隊連日猛攻，就知道誰才是領先者，如果蔡適應真如他們所言領先，為何需要連日攻擊謝國樑呢？
地方人士指出，謝國樑從一開始參選時，僅與蔡適應維持平盤，現在已經逐漸領先，最重要的就是謝國樑勤走基層，好多地方的民眾都說已經拿了5、6次謝國樑的面紙，但一次都沒看到蔡適應，這就是兩人最大差異。
接下來到選戰最後階段，謝國樑也會開始與新北市長侯友宜、台北市長參選人蔣萬安等縣市長合體，另前總統馬英九等黨內大咖也會站台輔選，拉抬聲勢，希望贏得最後勝選。