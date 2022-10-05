連鎖餐飲業績創新高　持續展店推優惠全台同慶

隨著政府防疫政策日漸鬆綁，民眾外出用餐意願提升，連鎖餐飲業績也再創新高。築間餐飲集團主打燒肉的品牌「燒肉Smile」、「本格和牛燒肉放題」，營業額皆已連3個月成長，並突破歷史新高，來客量相較去年成長3成以上，其中，「燒肉Smile」預計今年底前會再展三家門店。而樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」也啟動展店模式，第14家直營店將首度插旗家樂福商場，即日起全台門店更推出「降肉」優惠。
築間餐飲集團持續看好個人燒肉商機，「燒肉Smile」預計今年底前於竹北、台中、高雄都要再展店。迎接國慶連假，也端出新菜色讓民眾嚐鮮。新推出的「骨付牛肋小排」，選用美國特級穀飼牛，帶骨牛小排第6-8節肋骨，為油脂豐厚的部位，為了烤製出這道風味獨特的牛小排，會先以獨家口味佐料調味，並公開完美燒烤小撇步。所有套餐均含越光米飯、韓式泡菜及海老味噌湯，還有多種野菜沙拉，及開胃醬汁、飲料自助無限放題。
另外，於全台燒肉Smile門店消費，打卡分享或評論五星，即享79元優惠加價購原價一隻250元的「巨無霸大草蝦」或「50元厚切板腱牛排/厚切梅花豚排」（兩選一）。高雄特定影城還推出憑電影票根兌換肉品/海鮮活動，更多詳情請上官方粉絲頁查詢。
樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」 將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，予以包裝變身成鍋物上桌，台灣小吃與火鍋湯底的結合，成功在競爭激烈的火鍋市場闖出一片天，一年就在北中南開出14家直營店。而研發團隊積極投入口味的推陳出新，10月推出的新菜單，包括經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」、一整隻大雞腿的藥膳鍋、茶樹菇排骨鍋，以及市面上罕見的黃金草排骨鍋。
「狂一鍋」 首度搶進嘉義家樂福，為歡慶嘉義店開幕，即日起至10/31全台門店推出「降肉」優惠，消費者只要將店內最具特色的桌邊爆炒湯底影片上傳臉書公開分享，立馬加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份，不僅替自己加菜，也讓嗑鍋更具儀式感。