面試提問只關心加班費！人資搖頭喊「扣分」　前輩揭關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
後續過一週後，原PO未獲得錄取機會，並得到轉達的主管及人資回函，主管希望錄取另一位資深者，而人資則直言「在主管問有什麼問題時，他（原PO）關心的僅是加班、加班費等問題，這部分有點小扣分」。得到如此建議，也讓原PO相當不能接受「面試時不該問加班權益？不然還有什麼問題要問，這到底要問什麼」。
遭遇曝光後立刻有不少網友搖頭喊「工作就是要錢啊，不然談夢想阿？」、「問加班費也可以扣分的公司不去也罷，當大家來工作加班都慈善事業就是？」、「如果這樣就扣分，那你沒去也好」、「今年面試的幾間都是面試時就直接講加班相關的制度耶」。
但也有前輩從理性層面給予建議「老實講最後提問其實滿關鍵的，如果真的工作相關內容、部門氛圍、前景、管理風格或甚至比較長期的部門規劃等等的都沒有多問，『只』問加班費確實滿扣分的」、「面試的唯一目的是錄取，白目的問題少問，而是想辦法展露自己最大的價值，問加班費&薪資結構，都不是加分行為」、「可能想要你多問工作職缺上的東西，能更明確的表達出你對這職缺興趣，不單只尋求薪資上的疑問吧」、「我覺得可以問，但面試結束的後續再跟人資請教就好了」、「保障自己的權益很好，但是在其他競爭者跟你實力差不多的狀況，他們會演，故意假裝自己是個超愛加班的加班仔，你連演一下都不想演，你覺得他們會想用誰」。（編輯：潘毅）