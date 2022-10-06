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獨／便當店也追原子少年？老闆娘身分曝　竟是「他」媽媽

▲中和一家便當店的二樓掛上原子少年「火星」成員的海報，騎車經過都會看到，相當顯眼。（圖／記者張嘉哲攝）
▲中和一家便當店的二樓掛上原子少年「火星」成員的海報，騎車經過都會看到，相當顯眼。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-06 07:33:55

去年因為疫情而延播的選秀節目《原子少年》，在今年上半年重新複賽，然而少年們的魅力無窮，圈粉不少觀眾，也陸續有許多少年組團出道，像是水星、天王星以及地球等等。在路上以及捷運站也時常能看到粉絲製作的應援燈箱，而《NOWnews》記者日前經過一家便當店時，意外發現該家便當店二樓掛著原子少年「火星」成員的海報，相當顯眼，好奇店家是否也熱愛原子少年們，沒想到一問之下，便當店老闆娘竟是「火星」成員陳峻廷的媽媽，而老闆則正是峻廷的哥哥，兩人也與記者侃侃而談，聊聊峻廷追夢的過程，還有便當店的大小趣事。

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便當店「火星布條」超顯眼！老闆娘是陳峻廷的媽媽

走在中和區景平路上，一間看似傳統的便當店除了店名「好想你」之外，其二樓有著大大的原子少年「火星」成員的橫幅海報，讓路過的每個用路人無不多看幾眼，相當顯著。記者到該店家詢問「是否是原子少年火星的粉絲」結果老闆娘卻向我們透露身分，自己是火星成員陳峻廷的媽媽，而一旁烹飪食材的則是峻廷的哥哥！讓人感到相當驚喜。

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▲該便當店的老闆娘是原子少年陳峻廷的媽媽，一旁掌廚的則是峻廷的哥哥。（圖/記者張嘉哲攝）
提到為何會將兒子所屬星球的海報掛上，峻廷媽媽表示「該海報是粉絲製作應援燈箱時所留下，粉絲最後決定將其海報送給陳峻廷，而成員們也都同意，他帶回家時我也是嚇一跳，後來想想與其收藏，不如直接把它掛在店面上頭當作活招牌，而且那是陳峻廷跟哥哥一起掛上去的」。

便當店受疫情影響！兒子陳峻廷參加選秀生意加成

談到便當店是否生意因為兒子參賽而變好？峻廷哥哥表示「我們便當店位處的地段附近有許多辦公大樓，在沒有疫情前還會接到許多公司集體訂便當的訂單，然而在疫情之後，不少辦公大樓都居家辦公，生意瞬間銳減，一度還撐不下去想要關店」。

▲陳峻廷為PRADA拍攝新品形象照，展現帥氣野性的一面。（圖／翻攝陳峻廷IG）
▲陳峻廷勇敢追夢，媽媽以及哥哥則聯合開便當店經營，陳峻廷也偶爾會回家幫忙。（圖／翻攝陳峻廷IG）
峻廷媽媽也提到「不過在原子少年今年又重新上線之後，加上疫情趨緩，確實生意上有明顯的好轉」不過她也逗趣的表示「不過這不要跟陳峻廷說喔！不然他會很囂張」但據悉，陳峻廷已經知道此事，讓媽媽開完笑稱「他現在走路都有風」，目前就好好的與哥哥繼續經營便當店，也非常感謝各路粉絲來店支持！

而《NOWnews》記者也現場捕捉到火星粉絲「救火隊」的謝小姐，她向我們透露「其實我已經來吃5次了，雖然離我家比較遠，但是覺得阿姨他們家的便當很好吃，而且阿姨也會跟客人聊天相當親切，有一次阿姨身體不舒服就打給峻廷，結果峻廷就有來幫忙，真的是非常可愛又溫馨的一家便當店，尤其是他們的土魠魚跟炸雞腿，真的還蠻不錯的」。

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▲謝小姐現場大推「雞腿飯」相當好吃XD。（圖/記者張嘉哲攝）
兒子從小就培養追夢！媽媽、哥哥獻上祝福預祝成功出道

提到兒子追夢過程，峻廷媽媽與我們侃侃而談，她透露「峻廷是個很有天分的孩子，小學四年級的時候為了考台灣戲曲學院，我花錢請老師幫他上課，為了那個考試編舞，隨後他就真的考上，不過因為要住校，學校在木柵，但家裡在新店，最終因為峻廷年紀太小捨不得孩子在外那麼早獨立自主，峻廷也不想離開家人而作罷」。

▲坤達與《原子少年》火星成員合作經典舞曲〈放手〉，左起為MAX、李哲言、夏浦洋、坤達、陳峻廷、何書瑋。（圖／野火娛樂提供）
▲陳峻廷（右下）參加原子少年勇敢追夢，家裡媽媽跟哥哥都相當支持他。（圖／野火娛樂提供）
不過這並未澆熄峻廷的追夢之路，內心仍舊有個「戲劇夢」，於是在高中考了「華岡藝校」也順利錄取，峻廷媽媽說「7年前有個機會，讓他去參加凱渥之星的選拔，後來被相中簽下，就此開啟他的星途，然而在參加原子少年之後，他終於可以把他的舞蹈實力、歌唱等方面的表現呈現給觀眾看，很慶幸看到自己的兒子這樣努力追夢」峻廷媽媽也鼓勵「有夢的年輕人持續追夢！勇敢向前」。

至於峻廷哥哥則也是相當力挺弟弟追夢，身為便當店老闆的他表示「非常開心峻廷能得到大家的支持，也很感謝那些到店裡來支持便當店的粉絲，我與媽媽都會是峻廷最強大的後盾，歡迎大家來找我們吃便當聊天！也請繼續支持我弟弟峻廷。」

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▲峻廷哥哥及媽媽都大力支持峻廷追夢，便當店中除了二樓海報以外，門口也有張貼小張的海報。（圖/記者張嘉哲攝）
而對於火星日前已經有「選團名」的活動，疑似已經快要成團出道，媽媽也做出回應說「峻廷口風很緊，表示一切都還在規劃當中，如果有好消息也會告訴大家」峻廷媽媽親切的說「如果大家不嫌棄我們的便當店，有空歡迎大家一起來吃便當談天！」（編輯：張嘉哲）

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▲峻廷哥哥為便當店老闆，與媽媽一同經營便當店，非常感謝粉絲到場支持。（圖/記者張嘉哲攝）

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