曾格爾約泡人夫求登山贊助？郁方疑惑釣出老司機抖內幕
29歲美女登山家曾格爾被爆出和已婚富商泡湯、過夜，還要求170萬元的贊助金，且款項直接匯進私人帳戶，正宮火大指控「把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，甚至用盡心機直接對我侵門踏戶而來」，女星郁方也在臉書納悶問：「為什麼需要找贊助？」引來不少老司機回覆。
正宮在臉書表示，自己一邊哭一邊截圖當證據，痛批曾格爾不斷傳訊息要她先生幫忙募款，「甚至直接要求我先生給她170萬， 她就可以不用這麼累了」，另發現有許多曾格爾向先生提出「泡湯住宿」、「按摩」的邀約訊息，對此，曾格爾回應：「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動，關於此事我將不再回應，靜待法律處理。」
郁方發文提問：「爬山為什麼需要找贊助？不解。」還說「我沒有看到防疫女神賈永婕爬山需要贊助啊？很多富商願意贊助嗎？」被點名的賈永婕留言：「幹嘛cue我！我我我不好說都花枕邊人的錢去爬山（羞）！」
不少網友替郁方解惑，「登K2一般會雇用8-10位雪巴，登頂時修路團隊的雪巴，他們要用氧氣，還有過程之中的登山許可證，以及所有人的機票，所有人的吃住...也就是說登這種山不是一個人可以完成，很燒錢」、「有人為了夢想爬一次聖母峰，把房子賣了，花了300萬登頂，需要受訓3個月才能登頂」、「K2等8000級別的山，沒百萬台幣，可能無法登頂」！
郁方認為沒有經濟實力，就不應該亂找贊助，有人表示「拿贊助來完成自己的壯舉，更應該謹言慎行」，郁方附和「沒錯」，好友吳恩文說：「可以找贊助，但是要取之有道。」郁方也按讚表達認同。（編輯：楊穎軒）