瑜珈妹示範動作「曲線藏不住」！火辣IG曝 尺度逼近18禁
現在不少人都會去上瑜伽課，不僅放鬆筋骨也能夠雕塑完美的身型，而許多人也會上網看影片自學，只不過有許多高難度動作，還是需要多加練習。近日，就有網友表示看到一名瑜伽正妹示範動作的影片，由於穿著緊身的瑜珈褲，示範動作時曲線完全藏不住，火辣又充滿健康風格，引起不小討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出影片表示「有人想學瑜伽的嗎？這個體態真的練得好棒喔！」只見貼出的影片中，一名長髮妹戴著口罩，並穿著全身包括襪子都是灰色的整體運動服裝，示範多個瑜伽動作，遇到一下需要凹背的高難度動作時，瑜珈正妹的曲線完全顯露。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哪裡可以報名？」、「這種豐臀真的是練得超級好」、「蠻腰+豐臀真的有夠厲害！超好看」、「性感又不失氣質！美麗」、「想知道脫下口罩的長相欸」、「這是台灣的嗎？身材真的訓練得很好」、「會運動的女生推一個！」
而也有網友馬上發現該女子身分，是YouTube擁有超過31.7萬粉絲追蹤的韓國瑜珈老師「WONY」，該部被瘋傳的影片也是前幾天才剛上傳，主軸是在教學幾個解決「圓肩」問題的瑜珈伸展動作，仔細看WONY的IG，除了有許多日常健身的影片及照片外，也有不少火辣的身材照，有些許尺度更是直逼18禁，她對於自己訓練有佳的蜜桃臀可以說是相當驕傲，深受粉絲喜愛。（編輯：張嘉哲）