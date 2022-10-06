高市沒戴口罩罰單遭法院撤銷　柯辦批邁缺乏法治觀念

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潘炤穎則表示，去年5月28日，中央全面執行強制戴口罩的禁令之前，全台灣就已經至少有九個縣市，包含新北、桃園、基隆、花蓮、南投、雲林、新竹市、嘉義市、高雄市等，採取不用經過勸導就直接開罰的防疫手段。
潘炤穎說，據報導新北市侯市長更早於5月18日即因應疫情嚴峻而強力取締未戴口罩2百餘件，柯女士當時居住地在新北市應該非常了解，此番批評無異打臉侯市長也欠缺法制觀念？也呼籲柯辦，防疫非常辛苦，請勿為個人選舉打擊第一線防疫人員士氣。
潘炤穎進一步說明，因為流行病學，傳染病的防治有人、時、地的一些特性，在必要的一些資訊以及疫情流行的綜合研判，還有分析、評估，採取對應而且積極的防疫措施，「這是防疫上面的必須」，也經過專家小組的討論。
在當時的情境之下，台灣的北部已經出現嚴重的社區傳染的疫情，而當時的背景是在疫苗的覆蓋率還不足的狀況之下，而且口服的抗病毒藥還沒有引進，以當時的防疫手段，NPI要求強制戴口罩是一個必要而且有效的防疫措施。
所以經高雄市嚴重特殊傳染性肺炎的指揮中心參酌相關資訊，包含專家小組的決議，以及當時全國在5月19日宣布進入三級警戒的情形之下，在高雄市就以傳染病防治法第2條以及第36條，進行相對應強制戴口罩的管制措施。
潘炤穎並特別聲明，在當時疫情流行的是Alpha病毒株，不同於現在大家所知道BA.5或是BA.4等等，Alpha病毒株的特性是在傳染力高，而且有極高的重症，還有死亡風險，所以在當時的情境採取這樣的管制措施，是一個依據專業，而且依法授權、完整執行的防疫措施。