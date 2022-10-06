來砸場？新人婚禮「伴郎太帥照」爆紅 網友集體神出本尊
經常在婚禮上我們都可以看到伴郎以及伴娘，通常都是新人相當緊密的好友們。而近日，網路上瘋傳一組照片，一對新人結婚合影時，旁邊的伴郎顏值破表，讓不少網友相當驚艷，照片在IG、臉書社團都有人發文直呼「這人到底是誰？是來砸場的嗎？」、「這顏值砸場的吧，以後不能找這麼帥的啦！」引起討論。
近日在IG以及臉書社團中瘋傳一組照片，只見新郎跟新娘合影當中，旁邊還站在兩個伴郎，其中繫上銀色皮帶這位小哥長相姣好，搭配一副眼鏡斯文樣，相當搶鏡。
照片曝光後，不少網友紛紛回應「有這種伴郎我還不先帶回家？」、「老天鵝好暈＝＝想知道本人是誰」、「暈爆....我嫁給他好了」、「連男生都覺得帥的類型＝＝」、「這個伴郎我可以！請跟我求婚」而也有不少人希望能神到本尊「跪求本尊社群帳號！想認識」、「真的太帥了＝＝好想認識」、「有沒有神人可以神到本尊啊？」
而就在網友努力下，終於找到該名伴郎身分，是一名大陸網紅叫做「鄒男小叔叔」，日前他也透過抖音拍片證實他就是瘋傳照片中的本人，鄒男小叔叔也表示「很感謝大家的支持跟厚愛，不過也希望那些口出惡言的要懂得尊重別人，我是個人也需要尊重」對於外界說他「照騙」，鄒男小叔叔則回應「每個人在每個燈光每個拍攝角度本身就會有所不同，這是相當基本的常識」沒想到這次因為當伴郎照片瘋傳，瞬間爆紅。（編輯：張嘉哲）