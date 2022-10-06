路邊攤下藏「秘密基地」！爸媽帶兒擺攤費心思 網全暖哭
有網友分享了一張路邊攤的照片，攤車底下的空間有一個約3歲大的男童正在喝奶，身下鋪了薄被，旁邊還放有玩具，讓他感嘆「有父母的地方，就是家」，畫面引發熱議，讓許多擁有類似童年經驗的過來人心有戚戚焉。
臉書粉專「CoNsの少男時代經典愛情語錄」昨（5）日分享了這處特殊的路邊攤，無法確定是否拍攝於台灣，不過照片中可以看到在販賣熟食的攤車下，爸媽特別替小孩隔出了一個小小天地，底下鋪有棉被，四周貼了星星圖樣的壁紙，還放有玩具，小孩正在其中愜意的喝奶，看起來頗為自得。
畫面一出讓許多網友心底暖暖的，紛紛留言回覆說，「很多做生意的都這樣帶小孩，小孩跟著父母也可以感受一下父母的辛勞，很棒啊」、「一家人在一起很溫馨」、「這也是另一種幸福。父母帶在身邊」、「心疼，但帶著一點點幸福，帶在身邊就是負責任，也是應該的」、「在平凡的日子爸媽能夠跟孩子在一起總是總是幸福」、「能在父母身邊一起長大是幸福的」。
更有許多過來人表示，「從小我就一直躲在檔口裡面睡覺，到我懂事幫忙家裡，這樣長大的我不覺得羞恥還是什麼，反而很驕傲我有這樣經歷」、「我也是這樣長大的，台南市區的每個街角我都睡過」、「以前我們3兄弟也是這樣跟著父母走，睡攤位下」、「我小時候也是在菜攤長大，特別有感」、「以前小時候跟爸媽出門辦桌，我們也是地上鋪紙板睡在桌下，看到這畫面，特別有感」。（編輯：倪浩軒）