曾格爾反告正宮誹謗！律師一語道破背後動機：有告有清白
29歲美女登山家曾格爾被爆出和已婚富商泡湯、過夜，還要求170萬元的贊助金，且款項直接匯進私人帳戶，正宮火大指控「把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，甚至用盡心機直接對我侵門踏戶而來」，曾格爾則放話提告誹謗罪，對此，知名律師李怡貞推測曾格爾反告原配的原因。
曾格爾身陷「約泡人夫」疑雲，李怡貞今（6日）在臉書發表看法，指通常正宮提告侵害配偶權，甚至痛心公開聲明後，被告還反告正宮的情況，她只有一句話想問：「妳是有在追求貞節牌坊是嗎？」酸度破表。
擁有多年實務經驗的李怡貞，再分析曾格爾反告原配的動機，「依據過往的經驗，通常是做給合作廠商看的，有告有清白的概念」，接著說：「啊然後拖過一段時間，最後都會被法院/地檢認證，然後酸民再酸，然後也會有風向說李怡貞律師妳幹嘛一直噹關妳屁事，然後李怡貞律師還是始終不住嘴...」
提告曾格爾的正宮在臉書表示，自己一邊哭一邊截圖當證據，痛批曾格爾不斷傳訊息要她先生幫忙募款，「甚至直接要求我先生給她170萬， 她就可以不用這麼累了」，另發現有許多曾格爾向先生提出「泡湯住宿」、「按摩」的邀約訊息，對此，人在尼泊爾的曾格爾回應：「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動，關於此事我將不再回應，靜待法律處理。」（編輯：楊穎軒）