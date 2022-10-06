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宋芸樺瘦到不像夏于喬　偕閨蜜逛PRADA彩色小屋美照曝光

▲宋芸樺與林映惟搶先開逛全新PRADA Village期間限定店彩色小屋，健身有成的宋芸樺竟然激瘦到不像夏于喬，直說「因為最近瘦身有成，才敢多穿合身款」，辣秀苦練成果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲宋芸樺與林映惟搶先開逛全新PRADA Village期間限定店彩色小屋，健身有成的宋芸樺竟然激瘦到不像夏于喬，直說「因為最近瘦身有成，才敢多穿合身款」，辣秀苦練成果。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-06 19:13:462022-10-06 19:20:58

全新PRADA Village期間限定店，空降台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲一樓中庭，打造三間開放式彩色小屋連成夢幻小鎮村莊，獨家開賣採用柔嫩納帕小羊皮革打造、充滿空氣感的馬卡龍色系單品。受邀擔任開幕嘉賓的宋芸樺，健身有成、激瘦到竟然不像夏于喬了！偕林映惟搶先開逛快閃店，現場分享忍不住包色的購物狂行徑，直說逛街還是需要體貼的閨蜜幫忙出主意，但非常推薦女友帶男友一起來逛，只要消費就贈送客製飲品與點心。

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久未現身的宋芸樺，苦心健身有成，令現場眾人驚訝，竟然激瘦到不像夏于喬了。她頂著平瀏海綁上俐落馬尾造型，不只露出結實手臂，甚至換穿一套貼身褲裝，展現俏臀曲線，自豪「原本熱愛寬褲，因為最近瘦身有成，才敢多穿合身款」，辣秀苦練成果。

林映惟則戴著蓬鬆漁夫帽款出席，稱讚PRADA快閃店內充滿空氣感的夢幻服飾，其實看起來不會很厚重、反而有輕盈的感覺。兩人有志一同表示，平常逛街看到喜愛的東西會忍不住包色。宋芸樺則透露之前一直很喜歡PRADA耳環，這次穿上當紅厚底鞋款，覺得相當柔軟也很好穿，再度被圈粉。

被問到逛街好夥伴，宋芸樺直說買東西還是需要體貼的閨蜜幫忙出主意，「因為女生比較懂得彼此的穿搭喜好」，林映惟接著表示「男生很愛勸敗」，但兩人還是非常推薦，女友可以帶男友一起來逛PRADA Village期間限定店，到處都是夢幻色彩，讓人忍不住輕飄飄。

BELLAVITA寶麗廣塲繼京都日式庭院造景後，再度變出夢幻小鎮村莊，10/5～10/30全新獨家空降PRADA Village期間限定店，一連打造甜嫩粉紅、鵝黃、薄荷綠三間彩色小屋，以極簡建築線條搭配開放式斜屋頂與明亮的PRADA三角標誌，周圍環繞著綠色草坪、度假桌椅營造閒適氛圍。店內獨家開賣採用柔嫩納帕小羊皮革打造、充滿空氣感的馬卡龍色系單品，經典的PRADA Galleria與Moon等小巧包款，變身成圓潤蓬鬆的造型；Triangle迷你版三角小包，萌感十足。Ballerine與樂福等鞋款也採用納帕皮革鞋面，採用不同於以往的倒置結構、在鞋面上展現襯墊效果，並點綴著琺瑯三角形標誌，展現時髦現代感與柔和女性魅力；其他更包括成衣、漁夫帽、髮箍、手套、圍巾、手機殼及鑰匙圈等一系列配飾。凡於活動期間之週五至週日，於PRADA Village期間限定店消費，即贈客製飲品與點心。

▲原本熱愛寬褲的宋芸樺，因瘦身有成開始嘗試合身款褲裝，展現俏臀曲線。（圖／記者蕭涵云攝）
▲原本熱愛寬褲的宋芸樺，因瘦身有成開始嘗試合身款褲裝，展現俏臀曲線。（圖／記者蕭涵云攝）
▲宋芸樺打造帥美造型，穿上小背心露出結實手臂；左為林映惟。（圖／記者蕭涵云攝）
▲宋芸樺打造帥美造型，穿上小背心露出結實手臂；左為林映惟。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新PRADA Village期間限定店，空降BELLAVITA寶麗廣塲一樓中庭。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新PRADA Village期間限定店，空降BELLAVITA寶麗廣塲一樓中庭。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超夢幻PRADA彩色小屋空降BELLAVITA。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超夢幻PRADA彩色小屋空降BELLAVITA。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一秒感受馬卡龍色度假氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一秒感受馬卡龍色度假氛圍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新PRADA Village期間限定店，獨家開賣採用柔嫩納帕小羊皮革打造、充滿空氣感的馬卡龍色系單品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新PRADA Village期間限定店，獨家開賣採用柔嫩納帕小羊皮革打造、充滿空氣感的馬卡龍色系單品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲馬卡龍色Triangle迷你版三角小包和髮箍，令人愛不釋手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲馬卡龍色Triangle迷你版三角小包和髮箍，令人愛不釋手。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以極簡建築線條搭配開放式斜屋頂的全新PRADA Village期間限定店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以極簡建築線條搭配開放式斜屋頂的全新PRADA Village期間限定店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲萌感十足的夢幻彩色單品令人飄飄然。（圖／記者蕭涵云攝）
▲萌感十足的夢幻彩色單品令人飄飄然。（圖／記者蕭涵云攝）
▲採用柔嫩納帕小羊皮革打造經典包款，別有一番趣味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲採用柔嫩納帕小羊皮革打造經典包款，別有一番趣味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲獨家開賣夢幻成衣、漁夫帽、髮箍、手套、圍巾、手機殼及鑰匙圈等一系列配飾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲獨家開賣夢幻成衣、漁夫帽、髮箍、手套、圍巾、手機殼及鑰匙圈等一系列配飾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲10/5～10/30於PRADA Village期間限定店消費，即贈客製飲品與點心。（圖／記者蕭涵云攝）
▲10/5～10/30於PRADA Village期間限定店消費，即贈客製飲品與點心。（圖／記者蕭涵云攝）

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