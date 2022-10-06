宋芸樺瘦到不像夏于喬　偕閨蜜逛PRADA彩色小屋美照曝光

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林映惟則戴著蓬鬆漁夫帽款出席，稱讚PRADA快閃店內充滿空氣感的夢幻服飾，其實看起來不會很厚重、反而有輕盈的感覺。兩人有志一同表示，平常逛街看到喜愛的東西會忍不住包色。宋芸樺則透露之前一直很喜歡PRADA耳環，這次穿上當紅厚底鞋款，覺得相當柔軟也很好穿，再度被圈粉。
被問到逛街好夥伴，宋芸樺直說買東西還是需要體貼的閨蜜幫忙出主意，「因為女生比較懂得彼此的穿搭喜好」，林映惟接著表示「男生很愛勸敗」，但兩人還是非常推薦，女友可以帶男友一起來逛PRADA Village期間限定店，到處都是夢幻色彩，讓人忍不住輕飄飄。
BELLAVITA寶麗廣塲繼京都日式庭院造景後，再度變出夢幻小鎮村莊，10/5～10/30全新獨家空降PRADA Village期間限定店，一連打造甜嫩粉紅、鵝黃、薄荷綠三間彩色小屋，以極簡建築線條搭配開放式斜屋頂與明亮的PRADA三角標誌，周圍環繞著綠色草坪、度假桌椅營造閒適氛圍。店內獨家開賣採用柔嫩納帕小羊皮革打造、充滿空氣感的馬卡龍色系單品，經典的PRADA Galleria與Moon等小巧包款，變身成圓潤蓬鬆的造型；Triangle迷你版三角小包，萌感十足。Ballerine與樂福等鞋款也採用納帕皮革鞋面，採用不同於以往的倒置結構、在鞋面上展現襯墊效果，並點綴著琺瑯三角形標誌，展現時髦現代感與柔和女性魅力；其他更包括成衣、漁夫帽、髮箍、手套、圍巾、手機殼及鑰匙圈等一系列配飾。凡於活動期間之週五至週日，於PRADA Village期間限定店消費，即贈客製飲品與點心。