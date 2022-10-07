曾格爾父親出面喊冤！律師不忍了開酸：自己作死自己

29歲美女登山家曾格爾被爆出與已婚富商不倫戀，還要求170萬元的贊助金，且款項直接匯進私人帳戶，讓富商正宮火大提告。而曾格爾則放話要對惡意誹謗採取法律行動，曾格爾的父親也發聲表示相信女兒清白，反控富商正宮是想要毀掉女兒。對此，知名律師李怡貞狠酸，「這年頭死不認錯，討拍還一直被加油是怎麼回事？」
曾格爾陷入不倫爭議，正宮不僅提告，更發千字文痛批曾格爾，把自己包裝成女性之光，卻用物化女性方式的獲取資源。而對於指控，曾格爾則說「將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動，關於此事我將不再回應」。而曾格爾的父親也透過友人發聲，強調自己相信女兒清白，覺得很心疼，認為女兒是被陷害，還質疑富商正宮想要毀掉女兒。
兩造立場各說各話，律師李怡貞再在臉書發文評論此事，直呼「用膝蓋想也知道，原配是什麼身分地位，需要用濫訴的手段跟妳一個區區抖內約泡爬山仔瞎攪和嗎？」
李怡貞更在底下留言持續開酸，「這年頭死不認錯，討拍還一直被加油是怎麼回事？」透露看到有許多人支持曾格爾，自己才不禁有感而發。對於曾格爾父親力挺女兒，李怡貞也砲轟「當初女兒需要170萬爬山怎麼不站出來？」、「通常都是自己作死自己」。至於有網友認為富商正宮應該也要罵老公，李怡貞則替其緩頰，「所以不能自己關起門來處理不是公眾人物的老公？」更預言曾格爾之後會「開直播求抖內，然後再捐善款，再無限循環」，犀利點評吸引許多網友按讚。（編輯：倪浩軒）