發票差1碼中200萬！他公佈「時間地點」：好市多卡友快對
財政部近期公布7、8月期統一發票詳細中獎清冊，其中就有一名網友惋惜表示，他發現有張在好市多加油的發票，只差一個號碼就能對中200萬特別獎，只好喊「當天傍晚或晚上有加油的卡友，請問你發票對了沒？」貼文曝光後立即引起熱議。
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，只見他的發票號碼「97716570」竟和特獎號碼「97718570」只差一號，讓他惋惜喊「8/4下午台中加油，差一碼連200都沒有～」，更貼心提醒：「當天傍晚或晚上有加油的卡友，請問你發票對了沒？」
貼文一出，網友紛紛留言，「離200萬如此近的距離啊」、「對這張心臟也是會跳出來」、「我有遇過特獎差最後一碼，只好乖乖回去工作了」、「別再說了，就是無緣」、「一言難盡」、「最捨不得丟的垃圾」。
但也有網友吐槽，「這差得可多了XD 如果是差最後一碼前後才真的氣到吐血」、「重新定義差1」、「其實，你是差了四位數的碼，而不僅是一碼」、「晚了1999位」、「差2000號搞不好相隔幾公里去了」。
而根據財政部公布的7、8月期統一發票詳細中獎清冊，特獎中獎清冊中號碼「97718570」確實是在好市多北台中分公司加油站開出，金額為1044元，提醒有到好市多加油的民眾趕緊來對獎！（編輯：賴禹妡）