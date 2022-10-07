爌肉飯太油「吃一半換碗」！他結帳見金額氣炸：有夠坑人
「有店家這麼坑人的嗎？」一名網友在網路上抱怨，他近日到某間餐廳點了爌肉飯，但吃到一半發現太油膩，便整碗退回，要求店家重給一碗新的，未料在結帳時竟被收兩碗爌肉飯的錢，讓他氣炸飆罵店家坑人，貼文曝光後，讓不少網友看傻，留言反轟原PO：「太錯愕了，吃一半收回，要賣給誰，你要嗎？」
該名網友在「匿名公社」中發文，他表示近期去某間餐廳叫了爌肉飯，不過吃到一半發現太油膩，因此向店家要求換一塊較瘦的，也把吃到一半的爌肉飯退回去，沒想到在結帳時，店家竟要求收兩碗飯的錢，讓他怒罵：「有店家這麼坑人的嗎？肉太油膩根本就是你們的問題！」
貼文一出，網友們全逆風力挺店家，「來亂的，都吃了」、「第一天吃爌肉飯嗎？要肥瘦需求自己不會先說嗎」、「滷肉飯就是會油，如果怕油，跟人吃什麼滷肉飯」、「下次點雞絲飯就好」、「太錯愕了，吃一半收回，要賣給誰，你要嗎」、「應該是美式賣場逛習慣了」。
另外，也有人建議原PO，「你在點餐時應該要先提醒店『我控肉要瘦一點的』，而且送餐點來的第一時間你就要確認瘦肥是否符合你的標準，不能吃了才說太油要換，基本上食品的東西再出餐後是無法再退回的，因爲牽扯到衛生安全的問題」。（編輯：賴禹妡）