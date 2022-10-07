中國大陸茶送越南「洗產地」 以台灣茶販售遭查扣107噸
高雄1間知名茶行除在南投有自己的茶園，還在中國大陸租地種茶，不過卻將大量茶葉從中國大運到越南「洗產地」，再以越南茶名義進口到台灣，以台灣茶出售。橋頭地檢署搜索查扣107噸中國茶，謝姓負責人聲押，法院裁定60萬元交保。
農糧署去年10月間到該茶行抽驗，經茶葉改良場鑑別為 「境外茶」，隨即函轉橋頭地檢署，檢調今年9月29日及10月5日，到高雄岡山、南投名間鄉等地執行搜索，帶回被告被告，並扣押疑似違法輸入的中國茶葉共計5995箱，約107公噸。
根據檢調調查指出，謝姓負責人與另一名黃嫌同為中國華慶公司之股東；2016年12月間開始，先由華慶公司中國地區負責生產並收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶葉。並將中國茶葉原料運抵越南，雇用越南工人予以加工並標註越南為產地，以此洗產地之手法變更前開茶葉原料之原產地，再以進口之名義向華慶公司購買原料申請報關進入台灣並台茶名義出售。
經查大陸茶葉屬海關進口稅則第9章所列的物品，也就是超過規定就算走私，於是該茶行先將茶葉轉到越南，再轉回台灣，在自家經營的茶莊內，混入台灣茶後重新包裝販賣圖利。
被告謝姓負責人兄弟涉有妨害農工商罪嫌、詐欺罪嫌及懲治走私條，還有私運管制物品進口罪嫌，弟弟被檢方裁定30萬元交保，哥哥雖遭聲押，但法官認為無羈押必要，裁定60萬元交保。