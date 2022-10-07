離座沒幾秒！路人竟補上「狂扒自己的飯」 原因曝光笑瘋
不少店家會提供飲料自助吧，享受餐點之餘，也會離開座位去自助吧裝飲料，就有位民眾在小火鍋店用餐之際，先暫時離開座位裝飲品時，回來竟看到有路人坐在自己的位子上，更不可思議的是，對方還拿著他的飯碗一直狂吃，場面極其誇張，但怒火還未竄起，對方的回應竟讓他一下子笑了出來，引起熱議。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己在小火鍋店享用美食時，中途跑去自助吧裝飲料，可回來後發現竟有人坐在他的位子上，手裡吃的飯還是自己剛剛正在扒的，他當下傻眼詢問：「請問你是哪位？」，而對方像是被雷打到般迅速跳起，連聲表示自己是坐隔壁桌，令原PO忍不住大大地翻了個白眼。
貼文發出後引起不少網友關注，「我常覺得爆料可以改名叫爆笑」、「所以不能一個人吃飯，我怕…留言太好笑了」、「你們不熟，只是飯飯之交」、「他的意思是要你過去扒他的飯」。
不少人隨著原PO的腳步，分享自己的尷尬趣事「我有一次去飾品店試戴項鍊，就把原本自己戴的項鍊先拿下來，放在店家的黑色盤子上，結果有位客人過來看，順手把我的那一條項鍊拿去試戴」、「忘了說去哪裡吃飯，帶一整包濕紙巾，結果隔壁以為是店家的很順手來拿XD」、「拿著牙籤罐，當作胡椒一直摻湯麵，一邊跟隔壁桌朋友聊天，轉過頭，整碗麵都是牙籤」、「之前有人出門吃完飯，去牽機車準備回家，結果牽錯車鑰匙插進去還發動了」。 （編輯：李惠婷）